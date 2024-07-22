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華為手機賣不好？ Pura 70意外降價

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為Pura 70系列限時降價人民幣500到1,000元。（路透）
華為Pura 70系列限時降價人民幣500到1,000元。（路透）

華為手機意外降價，剛推出三個月的Pura70手機全系列降價人民幣500元至1,000元，有消費電子產業鏈人士對《科創板日報》表示，雖然Pura70系列銷量對比P60系列增長超過100%，但仍不及預期。

Pura 70手機降價消息如同一顆重磅炸彈，在消費者群體中引起了廣泛的討論。不少已入手Pura 70系列的消費者直呼自己被「背刺」，並為此組建起多個500人群組，例如有群組名稱被命名「華為還我800元」，希望通過向電商平台等通路投訴的方式，要回差價。

此次Pura 70標準版和資訊版降價人民幣500元，起售價分別為人民幣4,999和5,099；Pura 70 Pro和Pro+的降價幅度為800元，起售價為5,699和7,199；而Pura 70 Ultra作為系列中的高端旗艦，降價最大，為1,000元，起售價8,999。

據瞭解，如果在華為商城、淘寶等電商平臺購買Pura 70系列手機，可通過7日保價返回差價，但是超過時限則不能享受這一優惠。

另有線下門店剛剛購買Pura 70系列手機的消費者抱怨，門店沒有保價承諾。「我才買了6天，就降800，還因為是線下購買的所以不能保價。難道遇到這種事真能看得開嘛？」一名消費者稱。

值得一提的是，就在華為宣布降價的前兩天，華為常務董事余承東現身董宇輝的「與輝同行」直播間，並開啟Pura70系列近期最大的促銷。在這場直播中，線上人數衝到60萬人，售出了超過人民幣1億元的華為產品。

對於華為的意外降價，「與輝同行」表示，15日在直播間購買了華為對應產品的網友，可以去找華為客服退差價，如果退差價過程中碰到問題，可以聯繫與輝同行客服。並對此事引起的不便，表達了歉意。

另外，董宇輝在直播中也對「華為手機降價」進行了回應。董宇輝稱這次的調價是內部行為，針對全國範圍內的調價，之前華為專場對接的華為負責人也不知道後面調價的事情。

此前蘋果、三星也曾在大陸開啟降價活動。今年5月20日，蘋果天貓Apple Store官方旗艦店對iPhone 15系列進行了不同幅度的價格調整，最高可優惠2,250元。

不過，與華為的官網直降相比，蘋果官網的iPhone 15系列價格並沒有下降，只是第三方渠道平台給予了優惠政策，

「官網降價和拼多多這類平台不一樣，蘋果、三星官網價格一直堅挺。華為官方調價之前拼多多早就跌了一千多了，你們看有那麼多事嗎？官方跳水才是大家有意見的原因。」一名華為用戶抱怨道。

知名消費電子分析師郭明錤曾預測，相比2023年發佈的華為P60系列， P70出貨量有望增長230%，出貨量達到1,300萬-1,500萬支；如果2024年上半年需求放緩，也有望增長150%至1000萬-1200萬支。

而據華為終端內部人士對《科創板日報》透露，自4月18日先鋒開售以來，華為Pura70全系出貨量對比P60系列年增長125%。也就是說，Pura70系列雖然較P60系列有125%的增長，但尚未達到分析師所預測的最低150%的增長。

人民幣 消費者 直播

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