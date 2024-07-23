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大陸房市進一步鬆綁 有影

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導
專家預期，三中全會後，大陸官方會推出財稅和房地產新政策。 （中新社）
專家預期，三中全會後，大陸官方會推出財稅和房地產新政策。 （中新社）

中共廿屆三中全會《決定》中涉及財稅及房地產細節，提及改革房地產開發融資方式及商品房預售制度、完善促進資本市場規範發展基礎制度等安排。專家分析認為，短期內將有增量宏觀政策推出，尤其是在對房地產鬆綁。

香港經濟日報報導，花旗預計，即將召開的中共中央政治局會議將進一步支持大陸房地產行業。

該決定指出，當前房地產市場供需關係發生重大變化，市場處於調整過程，要促進房地產市場平穩健康發展，近期，房地產市場正在出現積極變化，要堅持消化存量和優化增量相結合，進一步落實和完善房地產新政策，切實做好保交房工作，盤活存量商品房和土地資源。

該決定強調，下一步，要加快構建房地產發展新模式，消除過去高負債、高周轉、高槓桿的模式弊端，建設適應人民群眾新期待的好房子，更好滿足剛性和改善性住房需求，並建立與之相適應的融資、財稅、土地、銷售等基礎性制度。

大陸國盛證券首席經濟學家熊園說，本次會議公報對當前經濟形勢與任務部署的篇幅增多，預示會有增量政策，尤其是鬆綁地產、中央加槓桿，須留意7月底的政治局會議。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威則認為，三中全會沒有改變大陸官方的政策目標，但引入實現目標的新措施。該文件似乎預示一項重要的財政改革即將到來。他認為，目標是通過增加地方財政收入來源，將一些支出轉移到中央政府，來幫助地方政府保持財政狀況的可持續性。

另外，摩根大通表示，三中全會對房地產的定調符合預期，預料一線城市將有更多涉及需求的放寬政策。若是房企銷售疲弱，8月底或9月可能有更強的政策支持。

房地產 槓桿

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