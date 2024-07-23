小鵬結盟福斯 開發新電動車

大陸造車新勢力小鵬汽車與德國福斯汽車昨（22）日共同宣布，雙方已簽訂電子電氣架構技術（CEA）戰略合作聯合開發協議，首個搭載雙方聯合開發的CEA架構車型預計將在24個月內量產。外界認為，該項合作對於尋求技術突破的福斯汽車與尋求銷量與市場影響力的小鵬汽車是「雙贏」。

目前，小鵬汽車與福斯汽車在廣州和合肥建立聯合開發項目組。第一財經引述知情人士說法稱，小鵬汽車已經派遣數百名工程師參與CEA架構的項目，在該項目上福斯汽車基本放權，由小鵬汽車主導。

小鵬汽車與福斯汽車合作大事紀

福斯汽車集團負責中國區業務的管理董事、大眾汽車集團（中國）董事長兼首席執行官貝瑞德稱，和小鵬合作開發CEA架構是集團「在中國，為中國」 戰略發展的重要里程碑，也是福斯汽車向領先的智慧網聯電動汽車製造商轉型過程中邁出的關鍵一步。

財聯社引述小鵬汽車內部人士說法，小鵬汽車將憑藉CEA架構撬動福斯汽車在中國的全部電動汽車平台。

相較於先前的電子電氣架構，CEA架構優勢有二：一是單車控制單元的數量將減少30%，可顯著降低成本與操作系統的複雜程度，同時提升運算性能和安全性；二是得益於中央計算平台和更大的算力，高級自動駕駛輔助等複雜功能可以更迅速、便捷地集成到架構當中。

事實上，小鵬與福斯汽車自2023年便開始合作，福斯汽車在2023年7月對小鵬汽車進行戰略少數股權投資，並簽訂股份購買協議。雙方約定基於小鵬G9平台、智慧座艙和ADAS軟體，共同開發兩款福斯汽車品牌電動車型，並計劃於2026年交付；小鵬汽車在今年2月底與福斯汽車就雙方車型及平台的共用零組件訂立聯合採購計劃；雙方再於今年4月17日簽訂CEA合作備忘錄（MOU）。

據小鵬汽車財報，第1季小鵬汽車服務及其他收入年增93.1%。當時小鵬汽車管理層解釋，營收增長得益於福斯汽車進行平台與軟體戰略技術合作有關。