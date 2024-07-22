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房市持續低迷 大陸上半年土地使用權出讓收入降18.3%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸房地產市場持續低迷，與之相關的稅收也因此受到影響。（中新社）
大陸房地產市場持續低迷，與之相關的稅收也因此受到影響。（中新社）

大陸財政部7月22日公布，2024年上半年國有土地使用權出讓收入達人民幣1.53兆元，較去年同期下滑18.3%，而今年前五個月的降幅則為14%。

路透報導，自2022年以來，由於房地產危機持續和經濟增長低迷，國有土地使用權出讓收入已大幅下降。該收入是追蹤中國房地產行業發展趨勢和地方財政狀況的關鍵指標。

惠譽評級在一份研究報告中寫道：「用不穩定的土地特許收入來資助長期資本支出的不可持續性，正在促使中國地方政府探索替代解決方案，特別是在房地產需求發生結構性轉變的情況下。其中可能包括財產稅，儘管籌集足夠的金額具有挑戰性。」

另據第一財經報導，大陸財政部周一還公布，今年上半年全國一般公共預算收入為人民幣11.59兆元，較去年同期減少2.8%。

分中央和地方看，上半年，中央一般公共預算收入5.01兆元，下降7.2%；地方一般公共預算本級收入6.59兆元，增長0.9%。分稅收和非稅收入看，上半年，全國稅收收入9.41兆元，下降5.6%。

細分來看，企業所得稅2.54兆元，下降5.5%；個人所得稅7,358億元，下降5.7%；印花稅1,632億元，下降22.9%。其中，證券交易印花稅509億元，下降54%。

土地和房地產相關稅收中，契稅2,779億元，下降10.9%；房產稅2,337億元，增長20.1%；城鎮土地使用稅1,298億元，增長11%；土地增值稅3,074億元，下降4.3%；耕地佔用稅840億元，同比增長22.6%。

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