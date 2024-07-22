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三中全會後 北京辦台胞座談會：攜手「中國式現代化」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
三中全會後，北京市台辦、台聯召開台胞座談會。圖為北京街頭上轉播習近平在三中全會發表談話畫面。(路透)
三中全會後，北京市台辦、台聯召開台胞座談會。圖為北京街頭上轉播習近平在三中全會發表談話畫面。(路透)

中共三中全會18日閉幕，並於21日發布《決定》全文後，北京市台辦21日也和十多位在北京的「台灣同胞」召開座談會。會上，北京市台辦主任霍光峰表示，「大陸與台灣各有優勢，合作前景廣闊。兩岸同胞更應攜手，為推進中國式現代化共同努力。」

綜合中新社報導和與會者表示，該場座談會由北京市台辦、北京市台聯舉行，現場有十多位在北京或在大陸發展的「台灣同胞」出席，就三中全會釋放的新政策新訊息發表看法，和為持續深化兩岸交流融合提出建言。

1990年代赴陸發展，如今任中關村上市公司的協會秘書長郭偉瓊說，中共三中全會提出要為非公有製經濟發展營造良好環境、提供更多機會，這令不少企業家十分振奮。

她稱，無論兩岸關係情勢如何複雜嚴峻，兩岸企業間的交流交往從未停止，反而越發密切，兩岸企業應基於互利互補進一步尋求合作與突破，在科技創新等領域取得更多成就。

在大陸生活13年的北京大學體育教研部教師陳文成說，希望更多台灣鄉親明白，堅守民族大義，兩岸同胞可以過上更美好、更幸福的日子，可以共享「中國式現代化」建設的機會與成果。在大陸台胞需要做好橋樑和紐帶，促進兩岸交流融合。

北京市台辦主任霍光峰在總結發言中指出，大陸市場規模大、政策長期穩定、營商環境持續改善，台灣優勢產業可以在大陸找到前所未有的應用場景。 「大陸與台灣各有優勢，合作前景廣闊。兩岸同胞更應攜手，為推進中國式現代化共同努力。」

據大陸官媒新華社21日發布的《中共中央進一步全面深化改革、推動中國式現代化的決定》全文，在涉及優化區域開放布局方面，決定提到「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展」；在完善大統戰工作格局方面，提到「完善港澳台和僑務工作機制。」

中共 北京大學 經濟發展

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