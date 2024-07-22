快訊

你中了嗎？超商店員怒曝「11項奧客行為」：不是說謝謝就是有禮貌

整理包／2024萬安演習22日登場！首次發布國家級警報 時間、交通管制、注意事項一次看

閃電退選關鍵曝！「他們」推了拜登一把 競選幕僚最後才知怒了

中國出乎市場預期降息 分析：經濟面臨下滑壓力

中央社／ 台北22日電
大陸央行22日宣布降息，官方媒體稱，這展現人行貨幣政策呵護經濟回升的決心。（中新社）
大陸央行22日宣布降息，官方媒體稱，這展現人行貨幣政策呵護經濟回升的決心。（中新社）

中國央行今天宣布，下調7天期逆回購操作利率及貸款市場報價利率（LPR），減幅同樣是10個基點。路透社形容，中國降息超出市場預期，並引述專家稱中國央行較美國聯準會先降息，反映中國政府承認經濟面臨下滑壓力。

綜合中國證券時報等陸媒報導，中國人民銀行（央行）今天宣布下調LPR，1年期LPR減至3.35%，5年期以上利率減至3.85%，分別結束10個月及4個月不變趨勢。今年以來，5年期以上LPR累計下降35個基點。

另一方面，即日起，公開市場7天期逆回購操作利率由1.80%調整為1.70%，是自2023年8月來首次調整。

中國央行同時宣布，對賣出中長期債券的中期借貸便利（MLF）參與機構，階段性減免MLF質押品。

接近中國央行人士表示，7天期逆回購操作利率下調10個基點，有利於加大金融支持實體經濟力度。央行此次果斷降息，展現了貨幣政策「呵護」經濟回升的決心，是對中共20屆三中全會「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」要求的積極響應。

報導引述專家表示，政策利率下調預計將通過金融市場逐步傳導至實體經濟，促進降低綜合融資成本，鞏固經濟回升向好態勢，打破長債收益率下滑與預期轉弱的負向循環。

該人士又表示，本次LPR下降符合當前經濟金融形勢需要，有利於支持經濟持續回升向好態勢。

LPR是貸款利率定價的主要參考基準，其中，5年期以上LPR主要為銀行發放住房抵押貸款等長期貸款的利率定價提供參考，因此，本次LPR下降將有利於降低購房者的置業成本。

以房貸本金人民幣100萬元（約新台幣452萬元）、30年期、等額本息估算，房貸每月節省利息支出約200元，30年累計節省利息逾7萬元。

路透社今天報導，法國巴黎銀行（BNP Paribas）大中華區外匯及利率策略主管Ju Wang指出，中國央行開始實施促進經濟政策，與中共20屆三中全會釋放的訊息一致，即要達到全年GDP的目標，也是今年第二季GDP低於市場預期後的政策調整。

保銀資產管理有限公司（Pinpoint AssetManagement）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）表示，中國央行沒有等到美國聯準會先降息已自行降息，反映中國政府承認經濟面臨下滑壓力。

他表示，預期美國聯準會開始降息周期後，中國會有更多次降息。

實體經濟 美國 聯準會

延伸閱讀

樂觀降息預期、類股輪動加快有利美股 多元化布局策略逐漸吃香

航運通膨 恐拖慢歐洲降息

財報重頭戲 特斯拉、Alphabet上秀

房貸壽險投保率僅22%

相關新聞

三中全會閉幕 陸央行宣布降息10個基點穩經濟

中共二十屆三中全會上周閉幕後，中國人民銀行（大陸央行）22日公布，7月一年期、五年期LPR（Loan Prime Rat...

中國出乎市場預期降息 分析：經濟面臨下滑壓力

中國央行今天宣布，下調7天期逆回購操作利率及貸款市場報價利率（LPR），減幅同樣是10個基點。路透社形容，中國降息超出市...

陸央行降息 官媒：展現貨幣政策呵護經濟回升決心

中國人民銀行22日同步調低7天逆回購利率及7月LPR（貸款市場報價利率），大陸官方媒體新華財經引述接近人行人士表示，人行...

流向俄的非法晶片減少 但大陸、香港仍是轉運中心

美國商務部早前未披露的數據顯示，今年通過中國大陸和香港運輸以助推俄羅斯戰爭的半導體和其他受限制貨物減少了五分之一，但香港...

台企聯：與陸在AI等可強強合作

中共二十屆三中全會上周四閉幕，大陸全國台企聯會長李政宏21日表示，三中全會強調要更加地改革開放、高質量發展、中國式現代化...

劉兆玄：全球產業巨變 兩岸需合作

2024兩岸青年企業家菁英峰會開幕式21日在江蘇昆山登場，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄致詞時表示，面對全球產業巨大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。