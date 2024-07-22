中國出乎市場預期降息 分析：經濟面臨下滑壓力

中國央行今天宣布，下調7天期逆回購操作利率及貸款市場報價利率（LPR），減幅同樣是10個基點。路透社形容，中國降息超出市場預期，並引述專家稱中國央行較美國聯準會先降息，反映中國政府承認經濟面臨下滑壓力。

綜合中國證券時報等陸媒報導，中國人民銀行（央行）今天宣布下調LPR，1年期LPR減至3.35%，5年期以上利率減至3.85%，分別結束10個月及4個月不變趨勢。今年以來，5年期以上LPR累計下降35個基點。

另一方面，即日起，公開市場7天期逆回購操作利率由1.80%調整為1.70%，是自2023年8月來首次調整。

中國央行同時宣布，對賣出中長期債券的中期借貸便利（MLF）參與機構，階段性減免MLF質押品。

接近中國央行人士表示，7天期逆回購操作利率下調10個基點，有利於加大金融支持實體經濟力度。央行此次果斷降息，展現了貨幣政策「呵護」經濟回升的決心，是對中共20屆三中全會「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」要求的積極響應。

報導引述專家表示，政策利率下調預計將通過金融市場逐步傳導至實體經濟，促進降低綜合融資成本，鞏固經濟回升向好態勢，打破長債收益率下滑與預期轉弱的負向循環。

該人士又表示，本次LPR下降符合當前經濟金融形勢需要，有利於支持經濟持續回升向好態勢。

LPR是貸款利率定價的主要參考基準，其中，5年期以上LPR主要為銀行發放住房抵押貸款等長期貸款的利率定價提供參考，因此，本次LPR下降將有利於降低購房者的置業成本。

以房貸本金人民幣100萬元（約新台幣452萬元）、30年期、等額本息估算，房貸每月節省利息支出約200元，30年累計節省利息逾7萬元。

路透社今天報導，法國巴黎銀行（BNP Paribas）大中華區外匯及利率策略主管Ju Wang指出，中國央行開始實施促進經濟政策，與中共20屆三中全會釋放的訊息一致，即要達到全年GDP的目標，也是今年第二季GDP低於市場預期後的政策調整。

保銀資產管理有限公司（Pinpoint AssetManagement）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）表示，中國央行沒有等到美國聯準會先降息已自行降息，反映中國政府承認經濟面臨下滑壓力。

他表示，預期美國聯準會開始降息周期後，中國會有更多次降息。