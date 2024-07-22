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陸央行降息 官媒：展現貨幣政策呵護經濟回升決心

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸央行22日宣布降息，官方媒體稱，這展現人行貨幣政策呵護經濟回升的決心。（中新社）
大陸央行22日宣布降息，官方媒體稱，這展現人行貨幣政策呵護經濟回升的決心。（中新社）

中國人民銀行22日同步調低7天逆回購利率及7月LPR（貸款市場報價利率），大陸官方媒體新華財經引述接近人行人士表示，人行這次果斷減息，展現貨幣政策呵護經濟回升的決心，但並不代表長債收益率下行空間打開。

新華財經引述接近人民銀行人士稱，人行今次下調7天期逆回購操作利率，意在加大逆周期調節力度，熨平短期經濟波動；而中長期債券收益率反映的更多是長期經濟走勢，要採用跨周期的視角評估。

專家表示，政策利率下調預計將通過金融市場逐步傳導至實體經濟，促進降低綜合融資成本，鞏固經濟回升向好態勢，打破長債收益率下行與預期轉弱的負向循環。

業內人士分析，本輪長債利率的持續下行，已包含對本次減息的預期，甚至有明顯超調，不代表需要跟隨7天期逆回購操作利率下行再繼續走低。實際上，目前長債利率過低，容易引發弱預期的自我實現，而中國經濟的基本面是長期向好的。

業內人士認為，人行此次減息有助於支持經濟回升向好，提振中長期經濟預期，也有助於帶動長端利率的回升。預計未來人行還將綜合施策，必要時借入並賣出國債，及時校正和阻斷債市風險累積，保持正常向上傾斜的收益率曲線。

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