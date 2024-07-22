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三中全會閉幕 陸央行宣布降息10個基點穩經濟

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共二十屆三中全會上周閉幕後，大陸央行22日隨即宣布降息，展現北京當局穩定經濟的決心。（中新社）
中共二十屆三中全會上周閉幕後，大陸央行22日隨即宣布降息，展現北京當局穩定經濟的決心。（中新社）

中共二十屆三中全會上周閉幕後，中國人民銀行（大陸央行）22日公布，7月一年期、五年期LPR（Loan Prime Rate, 貸款市場報價利率）分別下調10個基點至3.35%和3.85%。證券時報指出，這是今年第二次LPR調整帶來的房貸降息

易居研究院研究總監嚴躍進表示，此次降息屬於「雙降」，即對於一年期和五年期以上的LPR都進行了下降，充分說明降息是全面的。這對於短期和中長期的資金使用都具有積極的作用。按照100萬貸款本金、30年等額本息的還貸方式，每月利息支出將減少55元，房貸利息總額將減少近2萬元。

中國人民銀行22日還公告，即日起公開市場7天期逆回購操作採用固定利率、數量招標，操作利率由1.8%調整為1.7%。

上海第一財經指出，除招標方式調整，本次公開市場7天期回購操作利率還由前次的1.8%降至1.7%，為2023年8月以來首次調整。在市場分析看來，7天期逆回購操作利率下調10個基點，有利於加大金融支持實體經濟力度。

大陸國家統計局日前公布，中國大陸第二季GDP年比增長4.7%，不如外界早前預期。業內專家表示，人行此次果斷降息，展現了貨幣政策呵護經濟回升的決心，是對二十屆三中全會「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」要求的積極響應。

第一財經稱，政策利率下調預計將通過金融市場逐步傳導至實體經濟，促進降低綜合融資成本，鞏固經濟回升向好態勢，打破長債收益率下行與預期轉弱的負向循環。

降息

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