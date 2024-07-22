新疆超級充電寶 將全面投產
近日，大陸西北地方首座「超級充電寶」—新疆阜康抽水蓄能電站進入全面投產倒計時。該電站由東方電氣集團東方電機有限公司研製全部機組。
新疆阜康抽水蓄能電站，位於天山北麓阜康市境內，電站總裝機容量1200兆瓦，規畫安裝4台（套）東方電機研製的單機容量300兆瓦抽水蓄能機組。
電站建成後，將承擔新疆電力系統調峰、填谷、調頻、調相和事故緊急備用等任務，進一步改善新疆和西北的電網能源結構。前3台機組已分別於2023年11月、2024年1月、2024年5月投產發電。
抽水蓄能是目前公認的最安全、最穩定、最成熟、最環保、最經濟的儲能方式，利用電力負荷低谷時的電能抽水至上水庫，在電力負荷高峰期再放水至下水庫發電，將電網負荷低時的多餘電能轉變為電網高峰時期的高價值電能。
東方電機總部位於四川省德陽市，近年來在抽水蓄能領域屢創紀錄，完成大陸首個自產化抽水蓄能項目機組調試、績溪項目創造「一年五投六併網」紀錄、成功研製超高水頭長龍山機組、沂蒙項目創造「零配重」紀錄等，已形成覆蓋200—800米水頭段、40—400兆瓦容量等級、150—500轉每分鐘轉速範圍的抽水蓄能機組研製能力。
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