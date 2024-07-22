台企聯：與陸在AI等可強強合作

中共二十屆三中全會上周四閉幕，大陸全國台企聯會長李政宏21日表示，三中全會強調要更加地改革開放、高質量發展、中國式現代化，並提出要建設高水平的社會主義市場經濟體制，這些當中都蘊藏許多商機。他認為台商在AI、生物醫藥、半導體、綠色低碳等領域可與大陸進行「強強合作」。

2024兩岸青年企業家菁英峰會開幕式21日在江蘇昆山登場，活動期間，李政宏就三中全會對台商的影響受訪表示，三中全會提出要建設「高水平社會主義市場經濟體制」，也特別強調要更加地改革開放，「等於開放的腳步要愈邁愈大」，會議還提到高質量發展、中國式現代化，「其中都蘊藏了滿多商機」，特別是近期一再提倡的新質生產力以及創新發展機遇。

李政宏指出，AI人工智慧、生物醫藥，以及半導體、新能源汽車，再加上綠色綠能低碳發展等領域都是台商可以結合自己本身的優勢，跟大陸企業多多結合，進行產業鏈優化、產業鏈結合，達到「強強合作」的方式。

中華開發金控董事總經理盧彥佐認為，在美國走向保守主義的同時，中共三中全會提出堅定對外開放，這為全世界未來持續成長提供非常好的錨定的基石，對於台灣企業乃至全世界都是一個很好的信號。

另外，就兩岸交流，儘管暑假期間大陸舉辦非常多兩岸青年交流活動，但台灣內部仍不太鼓勵赴陸交流、旅遊。對此，兩岸青年企業家峰會台方理事長劉兆玄在開幕式後向本報表示，自己對兩岸交流還是持「審慎樂觀」的態度。

劉兆玄說，近一段時間，國際、國內、兩岸都有很大的變化，有很多不確定因素存在，包含台灣大選、美國選舉、大陸三中全會召開等。他認為，待這些因素稍微有了確定性後，「大家做抉擇就會比較有把握」，可以等過幾個月之後再來觀察。