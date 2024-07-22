大陸證監會官網更新境內企業境外發行證券和上市備案情況顯示，今年以來，共有121家境內企業提交境外上市備案。其中，96家企業選擇赴港上市，23家企業選擇赴美上市。截至目前，今年獲得大陸證監會境外上市備案通知書的企業數量已超過去年全年，外界認為新一波陸企境外上市潮正在醞釀中。

大陸國務院在4月發布新版「國九條」指出，要嚴格把關上市准入、對上市公司嚴監管，同時鼓勵企業境外上市融資渠道，提升境外上市備案管理質效。

經濟觀察報指出，近期大陸地方政府如深圳、佛山等地舉辦多場境外上市培訓會。佛山市委金融辦副主任肖彬彬近日在佛山一場培訓會指出，當前境內IPO政策進一步收緊，境外上市備案的整體放行節奏反而明顯加快，目前正是境外上市的政策機遇期。

那斯達克中國區首席代表郝毓盛也在前述會上表示，大陸企業赴美上市的一些風險在消減，據其目前掌握訊息，中國企業赴美上市明年或迎「小陽春」。

金融數據供應商萬得（wind）資料顯示，今年來有25家中概股在美上市，其中二家登陸紐交所，23家登陸那斯達克，總募資金額22.4億美元，上市家數與募資額均超過去年同期。從行業類別來看，消費行業占比達48%；其次為工業行業占比24%；信息技術行業占比16%；其餘為金融和公用事業。但上市表現並不樂觀，今年上市的25檔中概股中，21家已破發，破發率高達84%。

大陸證監會副主席方星海6月於陸家嘴論壇表示，證監會對於境外上市態度是要加快備案，同時強調支持對融資額較大、科技創新實力強的企業到境外上市。