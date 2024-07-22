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陸國家隊 大舉抄底A股
上證指數跌到3,000點下方，除大陸國家隊中央匯金大舉增持A股ETF，其他如公募基金、保險資金、社保基金、企業年金等機構也持續進場。其中，中央匯金、股票型基金及企業年金上半年合計加碼幅度近人民幣8,500億元（約新台幣3.8兆），分析認為大陸國家隊等「大資金」正逢低布局。
深圳商報引述知名業內人士李大霄表示，上證指數處於3,000點下方時，各路資金都在逢低加碼優質資產。上半年，Ａ股公募股票型基金規模就增加了人民幣3,000億元，企業年金增加了人民幣1,000億元，匯金公司大舉增持ETF和四大國有銀行，還有一些其他機構也在逢低加碼，大資金逢低買入趨勢相當明顯，近期ETF持續放量也佐證這一點，當前大資金入市的風向意義重大。
中國基金業協會最新數據顯示，截至5月底，大陸公募基金資產淨值合計人民幣31.24兆元，較2023年末增加人民幣3.6兆元，規模續創歷史新高。其中，股票型基金規模從人民幣2.8兆元增加到3.14兆元，五個月增加了人民幣3,100億元，較去年底增長10.95%。
就保險資金來看，大陸金融監管總局官網披露數據指出，截至第1季末，保險公司資金運用餘額為人民幣29.94兆元，年增10.98%。第1季年化財務投資收益率為2.24%，年化綜合投資收益率達7.36%。
截至3月底，大陸基本養老保險基金委託投資規模人民幣1.9兆元。數據顯示，第1季末，養老金產品資產淨值約為2.27兆元，第1季投資收益率為0.83%，自成立以來累計達28.16%。
據人社部社保基金監管局數據，第1季末，大陸企業年金基金投資資產淨值人民幣3.26兆元，較2023年底增加1,070億元。
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