解析三中全會路線 台企聯：兩岸可合作四領域

中共廿屆三中全會18日閉幕，新華社昨（21）日發出「中共中央進一步全面深化改革、推動中國式現代化的決定」全文，其中有關兩岸關係內容為：「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。」

中共總書記習近平就這次「決定」起草背景坦言，當前全球性問題加劇，發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。

此外，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍昨在2024兩岸青年企業家菁英峰會開幕式指出，三中全會作出進一步深化改革、推進中國式現代化的決定，是大陸面對紛雜的國內外形勢、面對新一輪科技革命與產業變革，做出的歷史性抉擇，必將為兩岸交流合作提供新機遇，注入新動能。

台企聯會長李政宏表示，台商在AI、生物醫藥、半導體、綠色低碳等領域都可與大陸企業進行「強強合作」。