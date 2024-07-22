保時捷 大陸主帥換人

德國福斯集團旗下跑車品牌保時捷宣布保時捷中國業務換帥，Alexander Pollich最快將於9月1日起接替Michael Kirsch，出任中國大陸、香港和澳門業務CEO，並將常駐上海。值得注意的是，保時捷目前在大陸市場銷量遭遇較大挑戰，除與經銷商糾紛不斷外，今年上半年在陸銷量年減33%。

對於換帥原因，廣州日報引述歐洲媒體報導稱，保時捷全球執行董事會主席兼全球CEO Oliver Blume對中國市場銷量不佳表示不滿，決定免去Michael Kirsch保時捷中國總裁及CEO職位。

據悉，Pollich現年57歲，擁有工商管理和經濟學專業背景，他已在保時捷工作23年，擔任過多個管理職位，也曾效力保時捷的戰略部門，從事全球市場銷售網絡的開發工作。並自2018年起任Porsche Deutschland GmbH的執行委員會主席。

保時捷銷售和營銷執行委員會成員Detlev vonPlaten稱，Pollich的目標是「進一步增強保時捷品牌在中國的吸引力」。除保障保時捷目前的運營業務外，Pollich主要任務還包括在中國市場實施以價值為導向和品牌合適的增長戰略。此外，重點將放在與當地經銷商的更深入合作以及進一步優化內部流程和結構上。

保時捷銷售數據顯示，今年上半年全球銷量15.59萬輛，年減7%。值得注意的是，今年上半年，保時捷在中國市場交付新車2.96萬輛，年減33%，大幅下滑。