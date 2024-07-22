華為遊戲平台 槓上騰訊

大陸遊戲通路分成之爭再起，有玩家發現，華為平台大幅降低騰訊遊戲曝光度。在華為應用程式商店和華為遊戲中心，無論是排行榜還是首頁，騰訊遊戲的推薦都被大幅減少。

消息人士指出，目前騰訊遊戲向華為通路提供30%分成，低於華為應用商店遊戲業務在大陸通行的「五五分成」。但是騰訊在新一輪的分成模式商討中，希望進一步降低這一比例。

騰訊旗下遊戲「地下城與勇士：起源」（俗稱「DNF手遊」）於5月21日正式上線。在上線之前，這款產品就有超過5,000萬人預約；開啟預下載後，登頂iOS免費榜；上線首日，這款遊戲快速躍升iOS暢銷榜第一。

此前，DNF手遊營運團隊就公告，6月20日起該款手遊將不再上架部分安卓平台應用商店，推薦安卓端的新玩家前往官網下載遊戲。

有媒體實際查詢華為應用商店網頁版遊戲頁面，發現熱門推薦前十名中僅有「火影忍者」手遊來自騰訊；華為應用市場的遊戲暢銷榜、人氣榜、熱門榜、飆升榜、熱賣榜前十名中，均未出現騰訊遊戲的身影。

騰訊與華為的恩怨在更早之前就已埋下。2021年元旦因「未能如期續約」，騰訊遊戲從華為平台下架。儘管這次的缺席只是短暫的，卻將內容商和通路的暗戰擺到檯面上。同樣在2021年，網易CEO丁磊在電話會議上公開嗆聲安卓通路的高分成：「海外只有30%，安卓廠商沒理由分50%，這對產業生態非常不利。」

手機平台崛起之初，通路提供了集中的下載管道，內容商被動以價換量，以高額分成為代價，透過手機應用商店觸及用戶。

App Store 30%的抽成比例被戲稱為「蘋果稅」。OPPO、vivo、華為等手機廠商在2014年成立「硬核聯盟」。以此為代表的通路長久以來對遊戲收入的分成比例高達50%。即使對「五五分帳」有所不滿，由於使用者獲取方式的單一，遊戲廠商也不得不咬牙交出這筆「過路費」。