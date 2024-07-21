持續布局海外市場 比亞迪：在日銷售網擬擴至全國、設90店

大陸電動汽車巨頭比亞迪持續擴大海外市場。消息指出，比亞迪的日本法人「比亞迪汽車日本公司」（BYD Auto Japan）社長東福寺厚樹近日透露，比亞迪有意在年內將銷售網絡擴大至幾乎所有都道府縣，正考慮構建在日本全國有90家店舖的銷售體系。

據日本共同社報導，比亞迪目前在日本32個都道府縣設安置了銷售點，這也包括設有開業籌備室的滋賀縣在內。東福寺厚樹就剩下的15個府縣指稱，包括計劃階段在內，「到年底，將是基本上所有都道府縣都有一個銷售比亞迪的門市」，考慮構建在日本全國有90家店鋪的銷售體系。

此外，提及關於美國和歐盟宣布將對中國生產的電動汽車加徵關稅之事，東福寺厚樹表示，「這並非完全禁運」，並展示靜觀姿態。

另，報導提到，在日本市場上，比亞迪推出了包括SUV和轎車在內的3款車型。針對新款車型，東福寺厚樹指出，目前正在討論在日本需求最大的價格區間的產品。

而對於插電式混合動力車（PHV），他認為，實際上並不是EV停滯而PHV迅速增長，投放時機仍在探討之中。

同一時間，比亞迪近期積也極擴大越南經銷網絡，13家經銷店近日在越南開張，比亞迪希望在2026年將經銷商增加到100家左右。

同時，比亞迪越南首席營運長Vo Minh Luc表示，10月起將包括緊湊型跨界車 Atto 3 在內的三款車型產品線增加至6款。他指，越南是比亞迪在亞太地區進入的最後一個市場，也是該地區的重要市場，正在與多個地方進行建廠磋商。