陸三中全會「決定」：健全投資融資相協調資本市場功能

三中全會18日閉幕後，新華社21日發布《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。《決定》在經濟部分提出，要建構高水平社會主義市場經濟體制，以及健全推動經濟高質量發展體制機制及宏觀經濟治理體系，同時，完善城鄉融合發展體制機制等細項。

據新華社，中共總書記習近平對全會所作的說明，《決定》稿除引言和結束語外，有15個部分，分三大板塊。第一部分為第一板塊，為總論；而第二至第十四部分為第二板塊，是分論，主要從經濟、政治、文化、社會、生態文明、國家安全、國防和軍隊等方面部署改革；第十五部分為第三板塊，主要講加強黨對改革的領導、深化黨的建設制度改革、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。內容條目通篇排序，開列60條。

其中在第二板塊關於經濟的部分，《決定》提出，要改善要素市場制度與規則，推動生產要素暢通流動、各類資源高效率配置、市場潛力充分釋放。建構城鄉統一的建設用地市場。完善促進資本市場規範發展基礎制度。培育大陸全國一體化技術與數據市場。

《決定》還提到，要完善主要由市場供需關係決定要素價格機制，防止政府對價格形成的不當干預。健全勞動、資本、土地、知識、技術、管理、數據等生產要素由市場評估貢獻、以貢獻決定報酬的機制。推動水、能源、交通等領域價格改革，優化居民階梯水價、電價、氣價制度，完善成品油定價機制。

另，《決定》提出，健全投資和融資相協調的資本市場功能，防風險、強監管，促進資本市場健康穩定發展。支持長期資金入市。提高上市公司質量，強化上市公司監管與下市制度。建立增強資本市場內在穩定性長效機制。完善大股東、實際控制人行為規範約束機制。完善上市公司分紅激勵約束機制。健全投資者保護機制。推動區域性股權市場規則對接、標準統一。

針對完善市場經濟基礎制度，《決定》表示，要完善產權制度，依法平等長久保護各種所有權經濟產權，建立高效率的智慧財產權綜合管理體制。完善市場資訊揭露制度，建構商業機密保護制度。對侵害各種所有權經濟產權和合法利益的行為實行同責同罪同罰，完善懲罰性賠償制度。加強產權執法司法保護，防止並糾正利用行政、刑事手段干預經濟糾紛，健全依法甄別糾正涉企冤錯案件機制。

《決定》稱，完善市場進入制度，優化新業態新領域市場進入環境。深化註冊資本認繳登記制度改革，實施依法按期認繳。健全企業破產機制，探索建立個人破產制度，推動企業註銷配套改革，完善企業退出制度。健全社會信用體系及監理制度。