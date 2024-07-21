大陸多地豪雨不斷…水利部進入防汛關鍵期狀態：全力支持陝西、四川搶險

大陸多地連日豪雨不斷，除四川漢源縣暴雨泥石流災害，陝西柞水縣也出現橋樑垮塌事故超過30人失蹤。對此，大陸水利部部長李國英21日主持黨組擴大會議暨防汛會商會，要求全力為搶險救援提供支持，並指各級山洪災害防禦系統全部進入防汛關鍵期工作狀態，完善監測預警功能。

據澎湃新聞，針對陝西柞水縣橋樑垮塌搶險救援，大陸水利部要求立即關閉金錢河垮塌橋樑上游干支流所有水庫，為搶險救援創造有利條件，並對關閉水庫採取嚴密監控措施，確保水庫安全；立即派出專業監測隊伍，展開水文監測，並利用無人機等手段幫助搜尋人員，監測洪水和災情相關情況。

而針對四川漢源縣暴雨泥石流災害搶險救援，大陸水利部則要求立即啟動衛星遙感監測受災範圍和災情，並將資訊及時提供搶險救援一線；立即派出水文監測隊伍展開應急監測，幫助搜救人員；動態調整受災區域山洪災害預警閾值，及早預報預警，防範應對後續山洪災害；派出工作組迅速查明原因，為後續山洪災害防禦提供借鑒；迅速核查暴雨影響區域水庫特別是病險水庫情況，堅決防止水庫垮壩。

大陸水利部進一步指出，要求高度重視、全力以赴做好「七下八上」防汛關鍵期山洪災害防禦工作。各級山洪災害防禦系統全部進入防汛關鍵期工作狀態，全面排除修復水毀設施設備，盡快恢復完善監測預警功能。

大陸水利部強調，及時更新提取流域下墊面參數，動態調整預警閾值，做好山洪災害監測預報預警，精準劃定風險區域，預報預警結果細化到每條河流、每條山洪溝，預警對象落實到崗位、到責任人、到自然人，落實臨災預警「叫應」機制。還有，抓好「誰組織、轉移誰、何時轉、轉何處、不擅返」五個關鍵環節，壓緊壓實每個環節責任。

此外，由於大陸近期多地持續受強降雨和高水位等天氣影響，該會議還就未來7天各主要流域洪水防禦工作做出部署。其中，珠江流域，水利部要求突顯防颱風暴雨洪水準備，防範化解中小河洪水、山洪災害等風險；長江流域，要精準調度以三峽水庫為核心的長江中上游水庫群，減輕中下游江段特別是洞庭湖及鄱陽湖區防洪壓力；黃河流域，要加強洪水和泥沙監測預報，精準做好小浪底等水庫調度運用。

另，對颱風暴雨洪水防禦工作，大陸水利部指示，要求緊盯第3號颱風、第4號颱風生成及發展過程，加密滾動預報，精準掌握颱風登陸地點、移動路徑、影響範圍等訊息，並將預報預警訊息直達各流域管理機構及地方，提前擬定颱風暴雨洪水防禦、人員轉移等方案。