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提振內需 北京市增發2萬個購買新能源小客車配額

中央社／ 台北21日電

中共20屆三中全會強調積極擴大國內需求。北京市日前公布，今天向市內無車家庭增發2萬個新能源小客車指標，獲得指標的家庭可於12個月內購買純電驅動小客車。

中國多地包括北京市都有限制市民購買車輛的數目，以紓解交通堵塞的問題。

北京日報今年1月報導，2024年北京市小客車指標配額為10萬個，其中普通小客車指標額度2萬個，新能源小客車指標額度8萬個。新能源小客車指標中，家庭和個人指標額度共計7萬3000個，其中家庭指標額度5萬8400個。

市民要持有小客車指標，才能獲得汽車車牌。

新華網19日報導，為逐步解決無車家庭用車需求，北京市於21日向無車家庭增發2萬個新能源小客車指標，指標僅能用來購買純電驅動小客車。指標是按家庭積分等方式來分配，有效期為12個月。

剛落幕的中共20屆三中全會審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」。全會強調堅定不移實現全年經濟社會發展目標，積極擴大國內需求等。

人民日報17日報導，汽車產業是中國國民經濟的重要支柱產業，不僅在社會消費品零售總額中占約10%，相關稅收占稅收總額、相關從業人數占城鎮就業總人數的比例也均在10%左右。此前中國政府推出購置新能源車的補貼方案，鼓勵以舊換新。

中共 北京 額度

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