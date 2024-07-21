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歐盟電動車聽證會 中方籲糾正錯誤停止調查

中央社／ 台北21日電
新華社報導，中國機電產品進出口商會（機電商會），在包括3家中國抽樣企業在內的12家中國電動車企授權下，代表行業進行無損害抗辯。新華社
新華社報導，中國機電產品進出口商會（機電商會），在包括3家中國抽樣企業在內的12家中國電動車企授權下，代表行業進行無損害抗辯。新華社

歐盟對中國電動車加徵反補貼關稅，引起中方不滿；中國機電產品進出口商會18日在布魯塞爾出席歐盟聽證會，稱歐盟初裁存在許多錯誤認定，違反世貿組織規則，呼籲歐盟糾正錯誤並終止調查。

新華社報導，中國機電產品進出口商會（機電商會），在包括3家中國抽樣企業在內的12家中國電動車企授權下，代表行業進行無損害抗辯。當地時間18日，機電商會參加在歐盟執委會舉行的聽證會，代表中國電動汽車產業闡述中方觀點。

機電商會19日在布魯塞爾召開記者會，強烈呼籲歐盟執委會嚴格遵守世貿組織規則，保持客觀、公正、透明。

機電商會副會長石永紅在記者會上稱，歐盟初裁存在很多錯誤認定，違反世貿組織規則。對中國和歐盟企業抽樣並不符合歐盟反補貼條例規定，要求中國出口商提供的訊息十分寬泛和苛刻，預設結論傾向性非常明顯。

石永紅提到，歐盟在價格比較中違反了肯定性證據和客觀審查義務，並未對歐盟產業損害指標進行客觀分析。批評歐盟此次調查嚴重缺乏透明度，嚴重影響了裁決的客觀性和公正性。

他稱，歐盟和中國電動汽車行業的發展和成長在於合作而非衝突。中方業界仍對這次調查取得一個平衡的解決方案持開放態度，並抱有希望。

另路透社報導，石永紅在記者會上表示，敦促歐盟糾正這些不合法的調查結果，並終止（針對中國電動汽車補貼的）調查。

目前，根據歐盟公布的暫時關稅徵收額度，歐盟已經在7月5日對中國生產的電動汽車開始徵收17.4%—37.6%的關稅，其中包括中國品牌比亞迪、吉利和上汽，以及特斯拉（Tesla）和寶馬（BMW）等西方製造商在中國生產的車型。

歐盟 電動汽車 電商

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