聽新聞
test
0:00 / 0:00
今年第4號颱風「派比安」 預計今晚登陸海南
大陸中央氣象台21日6時發布颱風藍色預警，今年第4號颱風「派比安」（Prapiroon；名字來源：泰國；名字意義：雨神）已於今天21日早晨在南海中部海面上生成，預計今天午夜到明天早晨在海南三亞到瓊海一帶沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有8-9級。
根據大陸中央氣象台發佈的預警，周日5時「派比安」心位於海南省三沙市（西沙永興島）西南方向約125公里，中心附近最大風力有8級（18米/秒）。
預計「派比安」將以每小時10公里左右的速度向北偏西方向移動，強度將略有增強，並於今天午夜到明天早晨在海南三亞到瓊海壹帶沿海登陸。
大陸中央氣象台同時發布大風預報，21日8時至22日8時，南海大部、北部灣、廣東西部沿海、海南島沿海、中沙群島、西沙群島、南沙群島將有6-7級風，陣風可達8-9級，「派比安」中心經過的附近海面和地區風力可達8-9級，陣風10級。
另，21日8時至22日8時，海南島大部分地區、廣東西部沿海有大雨或暴雨，部分地區有大暴雨（100～200毫米）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言