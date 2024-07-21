今年第4號颱風「派比安」 預計今晚登陸海南

大陸中央氣象台21日6時發布颱風藍色預警，今年第4號颱風「派比安」（Prapiroon；名字來源：泰國；名字意義：雨神）已於今天21日早晨在南海中部海面上生成，預計今天午夜到明天早晨在海南三亞到瓊海一帶沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有8-9級。

根據大陸中央氣象台發佈的預警，周日5時「派比安」心位於海南省三沙市（西沙永興島）西南方向約125公里，中心附近最大風力有8級（18米/秒）。

預計「派比安」將以每小時10公里左右的速度向北偏西方向移動，強度將略有增強，並於今天午夜到明天早晨在海南三亞到瓊海壹帶沿海登陸。

大陸中央氣象台同時發布大風預報，21日8時至22日8時，南海大部、北部灣、廣東西部沿海、海南島沿海、中沙群島、西沙群島、南沙群島將有6-7級風，陣風可達8-9級，「派比安」中心經過的附近海面和地區風力可達8-9級，陣風10級。

另，21日8時至22日8時，海南島大部分地區、廣東西部沿海有大雨或暴雨，部分地區有大暴雨（100～200毫米）。