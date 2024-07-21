全球大當機 陸機場老神在在

綜合外媒報導，全球資訊科技（ＩＴ）系統十九日大當機，淪為史上前幾大嚴重當機事故，引發多國航空業等各行各業營運混亂，廿日已大致恢復正常。

在十九日晚間前，全球共四萬一千多個航班因此誤點、逾四千六百個取消。

這次大當機是美國資安公司CrowdStrike軟體更新造成。該公司十九日凌晨向客戶推送更新，但內容與微軟Windows作業系統衝突，才導致全球各地的設備無法運作。

CrowdStrike是資安市場中市占率最高公司之一，其市值達八三○億美元，在全球擁有亞馬遜及微軟等兩萬多個用戶。此次大當機對航空公司格外嚴重，例如日本成田機場就有約一五○○名旅客被迫留宿機場內。

另據香港南華早報十九日報導，據業界消息人士及社群媒體發文，此次大當機對中國大陸境內外商與喜來登等大飯店雖造成影響，但從航空公司到銀行等關鍵基礎設施則大致未受影響。

中國對這次大當機的相對免疫力，凸顯其對微軟和CrowdStrike等外國服務提供者的依賴降低。近年來中國一直在其政府部門及關鍵基礎設施營運商間採取用國產硬體及系統取代外國貨的做法。

比起香港等亞太地區多座機場傳出災情，中國並未傳出基礎設施故障。北京及上海的國際機場官網顯示，機場仍正常營運。

有中國官員表示，全球Windows系統雖然災情慘重，但對中國的影響卻很微小，證明中國政府在達成電腦系統安全可控的目標已有所進展。另外，由於CrowdStrike在巴西的客群較少，故反而影響不大。