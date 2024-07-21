比亞迪 擴大越南布局

大陸電動車巨頭比亞迪積極擴大越南經銷網絡，13家經銷店近日在越南開張，比亞迪希望在2026年將經銷商增加到100家左右。同時，比亞迪越南首席營運長Vo Minh Luc表示，10月起將包括緊湊型跨界車 Atto 3 在內的三款車型產品線增加至六款。

Vo Minh Luc指出，越南是比亞迪在亞太地區進入的最後一個市場，也是該地區的重要市場，正在與多個地方進行建廠磋商。

比亞迪目前已在越南市場銷售的三款車型，分別是ATTO 3（等於大陸市場車款元 PLUS）、海豚（Dolphin）和海豹（Seal）。

比亞迪董事長王傳福曾在2023年5月與越南政府副總理陳紅河進行會面，王傳福當時表示，將會在越南繼續擴大製造與投資規模，希望當地政府為早日完成投資許可提供便利，盡快將電動汽車製造組裝項目投入運行。

實際上，比亞迪在越南投資總是一波三折。