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陸大基金二期 強攻矽材料

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

被視為大陸半導體投資風向標的國家大基金二期近日在太原成立矽材料技術公司，註冊資本人民幣55億元（約新台幣248億元）。此外，大基金二期日前也在重慶芯聯微電子投注超過人民幣21億元。整體而言，大基金二期仍持續活躍。

百度旗下企業信息搜尋平台「愛企查」顯示，太原晉科矽材料技術有限公司近日成立，而該公司由國家集成電路產業投資基金二期（大基金二期）、太原晉科半導體科技有限公司、太原市汾水資本管理有限公司共同持股。經營範圍包括半導體分立器件製造、電子專用材料製造等。

此前，大基金二期入股重慶芯聯微電子，該公司於2023年10月27日成立，註冊資本人民幣87億元，為重慶市政府打造12吋高端特殊製程項目，聚焦55至28奈米技術節點。

值得注意，芯聯微目標打造西部最先進特殊製程晶圓廠和世界一流的汽車晶片製造企業為目標，也涵蓋商用飛機、軌道交通等領域。

人民幣 半導體 材料

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