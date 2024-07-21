陸LPR利率可能下調

中國人民銀行（大陸央行）將於明（22）日公布1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）。分析人士指出，雖大陸央行本月公開市場操作中，中期借貸便利（MLF）利率維持不變，但仍有可能單獨下調本月LPR報價；若LPR報價下調，市場預期很可能會伴隨著新一輪的存款利率調降。

大陸央行15日連續第二個月「縮量平價」續作1年期MLF，得標利率維持在2.5%不變。不過，分析人士認為，大陸央行縮量續作MLF主要是因為當前銀行體系流動性充裕，並非釋放收縮信號，考慮到當前經濟運行狀況及物價水準，7月LPR單獨下調的可能性上升。此前，6月LPR維持不變，1年期LPR維持3.45％，連續第10個月持平；5年期以上LPR維持3.95％，連續五個月持平。

LPR是由大陸20家報價行每月根據對最優質貸款客戶貸款利率，按市場化原則報價，經全國銀行間同業拆借中心算術平均得出報價利率，MLF利率對LPR定價有一定參考作用。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，MLF政策利率色彩淡化，7月LPR報價單獨下調可能性上升。