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陸國家隊持續進場護盤 中央匯金Q2掃貨A股ETF逾千億元
大陸國家隊中央匯金投資公司（中央匯金）繼第1季大舉增持Ａ股寬基ETF（市值型ETF）後再度出手，第2季繼續增持人民幣300億元（新台幣1,350億元）以上，累計持有規模前五大A股ETF金額突破人民幣4,300億元（約新台幣1.9兆元）。
以易方達滬深300ETF為例，財報顯示，中央匯金2023年末持有61.46億單位；2024年第1季增持457.06億單位，截至第1季末持有數量增至518.52億單位；第 2季增持該ETF 28.83億單位，截至第 2季末的持有數量增至547.35億單位。
金融數據供應商萬得（Wind）資料顯示，第 2季易方達滬深300ETF的交易均價為人民幣1.74元，以此估算，中央匯金第 2季增持該ETF累計斥資逾人民幣50億元。
以此類推，第 2季中央匯金還增持了華泰柏瑞滬深300ETF（30.51億單位）、嘉實滬深300ETF（12.58億單位）、華夏滬深300ETF（10.51億單位）、華夏上證50ETF（5.64億單位）、南方中證500ETF（8.33億單位）。據上述ETF第2季的成交均價估算，中央匯金增持上述ETF分別斥資約人民幣108.93億元、46.66億元、38.85億元、13.98億元、44.67億元。
根據第 2季末持有的基金單位數和基金淨值估算，中央匯金持有規模前五大Ａ股ETF金額合計高達人民幣4,334.50億元。
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