快訊

罰款全捐公益團體！店員冷藏安全帽懲處曝 「龜記」最新5聲明：停業一周

傳婚外情是起因之一…北市信義區里長罷免沒過 里民盼兩方放下恩怨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米手機重回印度市場冠軍 四家大陸品牌占據前五

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
市場研究機構Canalys發布印度智慧手機市場的最新報告，在2024年第2季印度智慧手機市場上，有4家大陸品牌佔據前五名，其中小米以670萬支出貨量及18%的市占排名第一。中通社
市場研究機構Canalys發布印度智慧手機市場的最新報告，在2024年第2季印度智慧手機市場上，有4家大陸品牌佔據前五名，其中小米以670萬支出貨量及18%的市占排名第一。中通社

市場研究機構Canalys發布印度智慧手機市場的最新報告，從具體的品牌廠商表現來看，在2024年第2季印度智慧手機市場上，有四家大陸品牌佔據前五名，其中小米以670萬支出貨量及18%的市占排名第一，這也是小米時隔六個季度之後，首次重新奪回印度智慧手機市場出貨量第一的寶座。

芯智訊報導，Canalys指出，2024年第2季，在印度大選、季節性需求低迷以及部分地區極端天氣等各種因素的影響下，印度智慧手機市場出貨量年增1%，達到3,640萬支。

Canalys表示，排名第一的小米，主要得益於更新顏色的Redni Note 13 Pro系列和小米14 Civi，推動了小米在第2季出貨量年增24%。

排名第二的是vivo，出貨量也達到670萬台支，年增4%，市占也是18%，主要得益於價格實惠的5G和中階機型的銷售，例如V系列和Y200 Pro，這兩款產品主打精緻設計和拍照功能，並透過LFR零售店加大推廣力度，市場表現出色。

三星以610萬支的出貨量排名第三，市占17%。需要指出的是，三星是前五廠商當中唯一出貨量與上年同期相比下滑，下滑幅度為8%。

realme出貨量為430萬支，年增1%，市占為12%，排名第四。儘管realme計畫在雨季電商銷售期間清理高庫存，但仍透過GT 6T和數位系列擴大中高階產品組合。

OPPO（不含一加）出貨量為420萬支，年增長11%，市占為11%，排名第五。

Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia表示，2024年第2季，龍頭品牌擴大中高階產品組合，並將利用雨季銷售清理庫存，在節日季到來之前為新機騰出空間。

Chaurasia提到，雖然5G設備升級將繼續推動2024年的增長，但廠商將越來越重視產品和管道的品牌體驗，以獲得長期收益。

Canalys最新消費者研究顯示，44%的消費者預計將在未來12個月內購買設備，其中絕大多數是「升級型買家」，他們關注的是包括5G技術在內的最新手機。

Canalys預計，在即將到來的節日季，整體出貨量將實現中個位數增長。印度年輕消費者對新品牌和創新驅動力，像是生成式AI表現出非常高的開放性。

印度 品牌 小米 消費者

延伸閱讀

影／澎湖漁船中線漁場遇大陸海警 海巡艦急戒護

雷軍談小米造車原因 稱源於美國制裁

酸吳崢是印度神童 王鴻薇：休會期大法官在急什麼？

2.6萬元起！小米首款小折疊MIX Flip 搭徠卡雙攝

相關新聞

歷代三中全會最少談經濟…股匯市挑戰更增風險

針對中共三中全會閉幕後的中國經濟形勢發展，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，如果有人認為三中全會能對目前中國民眾和...

小米手機重回印度市場冠軍 四家大陸品牌占據前五

市場研究機構Canalys發布印度智慧手機市場的最新報告，從具體的品牌廠商表現來看，在2024年第2季印度智慧手機市場上...

再告美光侵犯11項專利 長江存儲要求停止在美販售侵權產品

大陸3D NAND快閃記憶體製造商長江存儲（YMTC），日前再度將美光告上法院，指控美光侵犯了長江存儲11項專利，涉及3...

「微軟藍屏」衝擊全球 中國公共服務倖免 中媒：歸功這一原因

微軟昨無預警癱瘓衝擊全球，不過中國的航空公司、銀行和機場等公共服務系統運作依舊如常。中國媒體分析，這是因為中國很早就開始...

三中全會衝業績？通過300項改革卻少提經濟

中共第20屆三中全會通過300多項重要改革措施，中共中央昨解讀，「決定」明確重要立法任務為制定民營經濟促進法、金融法、反...

解讀三中公報 中央財辦坦承改革不易 「經濟恢復不夠強勁」

鑑於當前中國經濟的低迷態勢，在北京落幕的三中全會尤為引起各方關注。在會後新聞發布會上，中央財辦副主任韓文秀表示中國經濟總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。