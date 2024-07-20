WTO審議中國貿易政策 陸代表：陸企的成功非因政府補貼

世界貿易組織（WTO）第九次對中國貿易政策審議近日在瑞士日內瓦舉行，在19日的第二場會議上，中方代表反駁了個別成員對大陸「產能過剩」和實施「經濟脅迫」的指責，並稱大陸企業的成功源自於市場競爭而非政府補貼；經濟脅迫無論在過去、現在或未來都不是大陸的貿易政策。

此次審議會議為期兩天，第一場會議已在17日舉行。中方由大陸商務部副部長李飛率團出席。

據央視新聞報導，第二場會議圍繞產業政策、補貼、國營企業、智慧財產權保護、網路安全與資料流動、政府採購、全國統一大市場建置、出口管制、標準制定、檢驗檢疫措施、透明度等議題，中方從政策目標、具體操作、實施效果、未來方向等角度進行深入詮釋。

關於對最不發達國家成員擴大開放市場、堅持發展中成員地位和靈活務實處理特殊與差別待遇問題，中方亦進一步闡明了立場。

對於個別成員指責大陸「產能過剩」和實施「經濟脅迫」，中方堅決批駁不實指責。中方強調，中國的補貼政策符合世貿組織規則；中國新能源產品為全球綠色低碳轉型、因應氣候變遷做出正面貢獻。從全球來看，新能源產品「供給還遠遠不能滿足需求，根本不存在產能過剩」。

中方續稱，所謂「經濟脅迫」無論在過去、現在或未來都不是中國的貿易政策。個別成員動輒實施「長臂管轄」，設置各類管制清單，任意對其他成員的企業個人進行制裁，才是真正的經濟脅迫來源地。

成員普遍高度讚賞中國改革開放偉大成就和對世貿組織工作突出貢獻，願與中國進一步深化經貿關係，並對中國在推動全球經濟復甦、促進發展中成員務實合作、維護多邊貿易體制方面發揮更大作用充滿期待。貿易政策審議機構主席及世貿組織秘書處祝賀中方此次審議取得圓滿成功。

據報導，此次審議中，共有71個WTO成員現場發言。

由於會議期間正值中共召開二十屆三中全會，央視新聞報導稱，陸方代表在會議上也介紹了三中全會會議的精神，「全面、積極回應世貿組織成員對中國經貿政策的關注」。