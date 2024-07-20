快訊

LINE開聊天室連結「重新登入」超麻煩！1設定切換預設瀏覽器順順看

台中高球場持刀背襲球友割喉濺血 凶嫌竟稱：玩殺人遊戲

青峰金曲獎後爆「退追Lulu」！ 以歌吐心聲：不太懂到底欠了任何人什麼呢？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加外長7年來首訪陸⋯王毅晤趙美蘭：求同存異處理分歧

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國大陸外交部長王毅(右)19日在北京與加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）舉行會談。（取自大陸外交部網站）
中國大陸外交部長王毅(右)19日在北京與加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）舉行會談。（取自大陸外交部網站）

中國大陸外交部王毅19日在北京與加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）舉行會談時表示，雙方應以客觀理性的認知看待對方，以求同存異的精神處理分歧，推動兩國關係改善，他還強調，台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是大陸內政，不容許外部干涉。趙美蘭則說，願積極、務實地改善和發展對大陸的關係，維持接觸對話。

加拿大外長趙美蘭18日至20日應大陸外長王毅邀請訪問大陸，這是她2021年10月上任後首次訪問大陸，也是中加自2018年底因孟晚舟事件交惡後，加拿大外長首度訪陸。

中加外長19日舉行會談，雙方就中加關係以及烏克蘭危機、巴以局勢等共同關心的國際和區域問題交換了看法。趙美蘭20日上午透過社交平台X發文表示，他與王毅進行了「建設性且富有成果的會晤」。

根據大陸外交部新聞稿，王毅19日會晤趙美蘭時說，「這些年中加關係經歷了困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思」。中加之間不存在根本利害衝突。作為在亞太地區有重要影響的兩個大國，雙方有著廣泛共同利益和互補優勢，維護好、發展好雙邊關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。

王毅表示，雙方應以客觀理性的認知看待對方，以相互尊重的態度對待彼此，以求同存異的精神處理分歧，以平等互利的原則加強合作，推動兩國關係改善，沿著健康穩定軌道向前發展。明年是中加建立戰略夥伴關係20週年，雙方應為兩國關係恢復正常注入動能。

王毅還提到中共二十屆三中全會甫閉幕，他進一步稱，大陸建構高水準社會主義市場經濟體制將為包括加拿大在內的世界各國帶來新的發展機會，雙方要持續發揮經貿合作的重要引擎作用，並探討進行各領域對話合作。

王毅還強調，「不干涉內政」是大陸一以貫之的外交政策與實踐，加方應採取實際行動，便利兩國人員往來，改善兩國民意基礎。「台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容許外部干涉」。

據中方發布，趙美蘭表示，加方願積極、務實地改善和發展對華關係，維持接觸對話，加強在經貿、旅遊、氣變、環保、人文、禁毒等領域合作，實現互利發展。加方將繼續恪守「一個中國政策」。

加拿大外交部新聞稿指出，趙美蘭的訪問重申了她對大陸採取務實態度以及發展強而有力和穩定的雙邊關係的承諾，這將促進和保護加拿大的利益，為安全與穩定做出貢獻，並加強深厚的歷史人際關係。

加拿大 外交部 王毅

延伸閱讀

印中外長會面 強調「3互相」同意加快解決邊界爭議

南韓電池廠大火17位陸公民身亡 王毅要求「盡快查明事故原因」

離任9年 深圳政協前副主席王毅違紀違法被查

華春瑩擬任歐盟大使 港媒：王毅布局

相關新聞

加外長7年來首訪陸⋯王毅晤趙美蘭：求同存異處理分歧

中國大陸外交部長王毅19日在北京與加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）舉行會談時表示，雙方應以客觀理性的認知...

陸超長期特別國債 促「舊換新」

中共廿屆三中全會後，大陸各部門積極推動政策實施。大陸國務院總理李強昨天主持召開國務院常務會議，會議決定，統籌安排超長期特...

中共中財辦談經改 三方發力

中共三中全會後，就外界關注的經濟改革，中共中央財辦副主任韓文秀昨天在中共中央解讀三中全會的發布會上說，大陸將從促進房市平...

中共三中全會後 大陸衝刺經濟三面向發力

中共三中全會後，就外界關注的經濟改革，中共中央財辦副主任韓文秀昨（19）日在中共中央解讀三中全會的發布會上說，大陸將從促...

三中全會後 陸股、匯市挑戰增

針對中共三中全會閉幕後的大陸經濟形勢發展，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，如果有人認為三中全會能對目前中國民眾和...

中共三中全會閉幕 專家：習式改革 市場難發揮

中共三中全會閉幕後，各方據公報分析未來發展。政大國關中心助理研究員曾偉峯認為，過去18屆三中全會公報中還有很多鄧小平、胡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。