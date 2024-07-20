陸超長期特別國債 促「舊換新」

中共廿屆三中全會後，大陸各部門積極推動政策實施。大陸國務院總理李強昨天主持召開國務院常務會議，會議決定，統籌安排超長期特別國債資金，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新。

新華社報導，李強昨天主持召開國務院常務會議，會議指出，大規模設備更新和消費品以舊換新牽引性帶動性強，加大政策支持力道有利於更好釋放內需潛力。會議決定，統籌安排超長期特別國債資金，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新。

內容包括，優化設備更新專案支援方式，將支援範圍擴大到能源電力、老舊電梯等領域設備更新以及重點產業節能降碳和安全改造，降低申報門檻，簡化審批流程。支持老舊營運船舶、貨車報廢更新，提高農業機械、新能源公車等更新補貼標準，提高設備更新貸款財政貼息比例。

還有，支持地方增強消費品以舊換新能力，加大汽車報廢更新、家電產品以舊換新補貼力度，落實廢棄電器電子產品回收處理資金支持政策。營造良好市場環境，一視同仁支持不同所有權、不同註冊地企業享有政策，確保政策落實。

在此之前，大陸今年在「政府工作報告」中提出，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行人民幣一兆元。

今年五月十三日，大陸財政部公布了二○二四年一般國債、超長期特別國債發行的有關安排。