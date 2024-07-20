中共三中全會後 大陸衝刺經濟三面向發力

中共三中全會後，就外界關注的經濟改革，中共中央財辦副主任韓文秀昨（19）日在中共中央解讀三中全會的發布會上說，大陸將從促進房市平穩健康發展、發展新興產業和未來產業、擴大國內需求特別是消費需求三方面發力，並強調要加快發展新興產業和未來產業，培育壯大新的經濟增長引擎。

中共中央政策研究室副主任唐方裕說，《決定》提出300多項重要改革措施，並明確重要立法任務為制定民營經濟促進法、金融法、反跨境腐敗法等，建構高水準社會主義市場經濟體制。

中共中央財辦提三方面促經濟

對於如何在房地產放緩和培育新經濟成長引擎間取得平衡，韓文秀坦言，當前房市處於調整，要在三方面持續發力，一要促進房地產市場平穩健康發展，消除過去「高負債、高周轉、高槓桿」弊端；二要加速發展新興產業和未來產業；三要擴大內需特別是消費需求。

韓文秀指出，要加快發展新興產業和未來產業，培育出壯大新經濟增長引擎。近年來大陸形成了高端裝備、新能源汽車、太陽能等一批優勢產業，新一代資訊技術、新材料、低空經濟、新型儲能等新興產業發展向好，累計培育專精特新中小企業超過14萬家。

他指出，要按照三中全會《決定》作出的部署，因地制宜發展新質生產力，大力培育壯大新興產業，布局建設未來產業，改造提升傳統產業，推動製造業高端化、智慧化、綠色化發展，形成一批新興支柱產業，不斷增強發展新動能新優勢。

就大陸官方提出「探索實行國家宏觀資產負債表管理，優化各類存量結構調整」，研究同新業態相適應的稅收制度說法，政大國關中心主任寇健文則指出，稅收調整涉及「共同富裕」，習近平會希望通過稅收的方式進行財富的重新分配，然後達到共同富裕。



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