聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共三中全會後 大陸衝刺經濟三面向發力

經濟日報／ 特派記者陳政錄、記者廖士鋒／北京─台北報導
中共三中全會後，外界關注經濟改革。 （圖／聯合報資料照片）
中共三中全會後，外界關注經濟改革。 （圖／聯合報資料照片）

中共三中全會後，就外界關注的經濟改革，中共中央財辦副主任韓文秀昨（19）日在中共中央解讀三中全會的發布會上說，大陸將從促進房市平穩健康發展、發展新興產業和未來產業、擴大國內需求特別是消費需求三方面發力，並強調要加快發展新興產業和未來產業，培育壯大新的經濟增長引擎。

中共中央政策研究室副主任唐方裕說，《決定》提出300多項重要改革措施，並明確重要立法任務為制定民營經濟促進法、金融法、反跨境腐敗法等，建構高水準社會主義市場經濟體制。

中共中央財辦提三方面促經濟
中共中央財辦提三方面促經濟

對於如何在房地產放緩和培育新經濟成長引擎間取得平衡，韓文秀坦言，當前房市處於調整，要在三方面持續發力，一要促進房地產市場平穩健康發展，消除過去「高負債、高周轉、高槓桿」弊端；二要加速發展新興產業和未來產業；三要擴大內需特別是消費需求。

韓文秀指出，要加快發展新興產業和未來產業，培育出壯大新經濟增長引擎。近年來大陸形成了高端裝備、新能源汽車、太陽能等一批優勢產業，新一代資訊技術、新材料、低空經濟、新型儲能等新興產業發展向好，累計培育專精特新中小企業超過14萬家。

他指出，要按照三中全會《決定》作出的部署，因地制宜發展新質生產力，大力培育壯大新興產業，布局建設未來產業，改造提升傳統產業，推動製造業高端化、智慧化、綠色化發展，形成一批新興支柱產業，不斷增強發展新動能新優勢。

就大陸官方提出「探索實行國家宏觀資產負債表管理，優化各類存量結構調整」，研究同新業態相適應的稅收制度說法，政大國關中心主任寇健文則指出，稅收調整涉及「共同富裕」，習近平會希望通過稅收的方式進行財富的重新分配，然後達到共同富裕。


延伸閱讀

大陸三中全會在財經方面的「決定」？ 三大重點一次掌握

中共 韓文

延伸閱讀

菲律賓、越南延伸大陸礁層界限 外交部：無法接受

奧運田徑／吳艷妮化身大陸「證件妹」惹議 台版吳佳穎一點也不輸

川普接受共和黨提名！矛頭指向民主黨和大陸 一文看全代會演說4重點

全是大陸警察！小心翼翼救五星旗卻讓老翁放水流 網怒轟：救人還謀殺

相關新聞

中共三中全會後 大陸衝刺經濟三面向發力

中共三中全會後，就外界關注的經濟改革，中共中央財辦副主任韓文秀昨（19）日在中共中央解讀三中全會的發布會上說，大陸將從促...

中美貿易再交鋒！大陸確定對美丙酸開徵43.5%反傾銷稅

中美貿易爭端再起波瀾。大陸商務部19日公告關於對原產於美國的進口丙酸（PA）反傾銷調查終裁結果，決定自7月21日起對美國...

2.6萬元起！小米首款小折疊MIX Flip 搭徠卡雙攝

小米首款小折疊旗艦「小米MIX Flip」19日晚間在小米新品發佈會發佈，售價人民幣5999元（新台幣2.6萬元）起，這...

陸超長期特別國債 促「舊換新」

中共廿屆三中全會後，大陸各部門積極推動政策實施。大陸國務院總理李強昨天主持召開國務院常務會議，會議決定，統籌安排超長期特...

中共中財辦談經改 三方發力

中共三中全會後，就外界關注的經濟改革，中共中央財辦副主任韓文秀昨天在中共中央解讀三中全會的發布會上說，大陸將從促進房市平...

三中全會後 陸股、匯市挑戰增

針對中共三中全會閉幕後的大陸經濟形勢發展，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，如果有人認為三中全會能對目前中國民眾和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。