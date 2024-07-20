三中全會後 陸股、匯市挑戰增

針對中共三中全會閉幕後的大陸經濟形勢發展，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，如果有人認為三中全會能對目前中國民眾和外界關注的股市、匯市、經濟措施等起到撥亂反正的作用，基本上是要失望的。

張五岳指出，這次三中全會重視頂層設計和戰略部署，不再完全以經濟建設為最主要中心，而是涉及到各面向問題，並把2029年及包括中國式現代化都提出相關時程。

張五岳分析，一直以來三中全會主要談經濟議題，但這次「經濟」只有出現約22次，看起來是歷次公報中最少談到經濟的。相對之下「安全」出現16次，在歷次三中全會公報中沒有用過到這麼高，「過去談改革開放是以經濟建設為中心、強調國際的格局，強調中國一定要善用國際和平發展這個格局，可是中國現在總結過去十年經驗，也就是國際格局未必是和平跟發展的。」

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊表示，三中全會後大陸仍面臨人口老齡化、環境保護強化、國際環境挑戰增加不確定性三大挑戰。

劉孟俊指出，三中全會後，大陸要處理不少未來風險，例如升級創新能否吻合，如何解決人口老化，政府債務房地產風險是否會影響到長期穩定，以及國際因素、美中之間關係，地緣政治等都會影響到經濟發展。

劉孟俊認為，這次三中全會提到「新型舉國體制」最大特點是把民營經濟納入，像是產業標準設定，要走到海外，例如電動車、獨角獸企業，以及民營經濟創新，科技產業液化然後走到國際市場，縮短科技創新到產業創新。

他表示，這次「決定」提到很多「科技」解決國內外問題，提到「集中資源辦大事」思維，尤其是新的結構調整，關注「新質生產力發展」運用推動產業升級，因此在2010年提出戰略新興生產力， 2015年提出「中國製造2025年」， 2024年提出「未來產業」，可關注新材料、新能源等。