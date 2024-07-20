中共三中全會閉幕 專家：習式改革 市場難發揮

中共三中全會閉幕後，各方據公報分析未來發展。政大國關中心助理研究員曾偉峯認為，過去18屆三中全會公報中還有很多鄧小平、胡錦濤的影子，有很多市場的影子，但接下來所謂「進一步全面深化改革」就是「習式改革」。公報中的主軸「中國式現代化」，究竟是政治口號還是功能性導向的政治藍圖，是關注的重點。

曾偉峯表示，2013年中共就說要把市場放在決定性位置，但這十年來市場的位置反而越來越弱，尤其在中美貿易戰之後，中共黨中央把安全放在優先，監管反而越來越多，即使有這樣的文件，仍然有些自我意志、或習近平想要發展的方向，更不用期待這次會把市場經濟的國家管制放得更鬆。

政大國關中心研究員陳德昇認為，公報有較多矛盾性論述，可看到有些論述「正面講反話」。以談到深化改革段落為例，馬上提堅持馬克思主義等思想，陳德昇指出，「市場是很敏銳的，要能在市場裡面找到機會、找到安全的環境跟氛圍，若被政治或安全概念破壞，會不會對市場產生傷害。」

從公報中可看到對西方觀點、理念和文化是排斥的。此外，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，針對中共將中國式現代化提出相關期程，面對大陸方面變化速度這麼快，台灣方面可能要更多的努力和準備，才能夠避免誤判。