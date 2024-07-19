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雷軍：造車最初源於美國制裁 李斌和何小鵬力勸

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
小米集團董事長雷軍，19日晚間進行第5次「年度演講」，提到小米造車是因為2021年被美國制裁，於是有董事建議小米考慮造車。而在調研過程中，為來汽車董事長李斌，和小鵬汽車董事長何小鵬，兩人勸雷軍投入造車。界面新聞
小米集團董事長雷軍，19日晚間進行第5次「年度演講」，提到小米造車是因為2021年被美國制裁，於是有董事建議小米考慮造車。而在調研過程中，為來汽車董事長李斌，和小鵬汽車董事長何小鵬，兩人勸雷軍投入造車。界面新聞

小米集團董事長雷軍，19日晚間進行第5次「年度演講」，提到小米造車是因為2021年被美國制裁，於是有董事建議小米考慮造車。而在調研過程中，蔚來汽車董事長李斌，和小鵬汽車董事長何小鵬，兩人勸雷軍投入造車。

第一財經日報報導，雷軍今年年度演講主題是「勇氣」，演講內容主要圍繞小米造車的來龍去脈和這三年多以來發生的故事。

雷軍表示，小米造車源於一個意外，2021年1月15日，小米被美國制裁了，小米很快就召開緊急董事會，商量應對方法，在董事會上，有一位董事建議小米考慮造車，對於這個建議，幾乎所有高管都支持。

隨後，小米組成60多人的調研組，到多個城市調研，調研了80多場，面訪了200多人，開了4次高管會，在調研過程中，雷軍稱，蔚來汽車董事長李斌和小鵬汽車董事長何小鵬兩人，一致力勸雷軍造車。

兩個月後的2021年3月，小米正式決定造車，而董事會的要求是雷軍親自帶隊。對於小米造車的時間是否太晚的問題，雷軍在演講中回覆：「汽車的智慧化是靈魂，而智慧化變革才剛剛開始，所以小米造車時間其實並不晚。」

對於小米汽車為什麼不獨立融資和上市，雷軍解釋稱，小米決定造車的時候，正值新能源汽車資本熱，當時的確有幾家VC（Venture Capital，風險投資）曾給小米汽車開價，估值高達100億美元。

雷軍坦言當時也動過心，但是深思熟慮後拒絕了，「因為造車周期長，小米內部和投資人想法很難在長時間內保持一致，另外，小米集團內部本身有大量的人才和技術可用，全集團支援造車才有勝算，所以最後，小米仍決定全資造車。」

今年3月，小米汽車首款量產車SU7正式上市。今年4月，小米SU7銷量為7,058輛，5月銷量為8,646輛，6月銷量為1萬4,296輛，累計銷量為3萬輛。雷军表示，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標；預計到12月，全大陸59座城市，220家門店開業。

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