2.6萬元起！小米首款小折疊MIX Flip 搭徠卡雙攝

小米首款小折疊旗艦「小米MIX Flip」19日晚間在小米新品發佈會發佈，售價人民幣5999元（新台幣2.6萬元）起，這也是小米旗下首款上下小折疊，搭Leica Summilux 認證雙鏡頭。

快科技報導，小米MIX Flip配備4.01吋大外屏，約3.5吋的16:9完整應用顯示區，高度接近iPhone 4。

小米MIX Flip機身寬度7.4公分，整機重量192公克，採用全等深微曲屏搭配金屬高亮中框。

小米MIX Flip 作為旗艦級手機，也有與徠卡（ Leica ）合作，搭Leica Summilux 認證雙鏡頭，主相機採用 5,000 萬像素 23mm 廣角鏡。

發布會還公布另一款小米MIX Fold 4，機身重量為 226公克，採用7.98吋內屏 + 6.56 吋外屏，折疊狀態下的厚度為 0.9公分，展開狀態下的厚度則是0.4公分，售價人民幣8,999元起。

參數方面， MIX Fold 4 搭載第三代高通驍龍 8 旗艦平台，配備4 顆澎湃 T1 信號增強晶片，支持雙向衛星通信，支持全球出行。