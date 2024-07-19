陸國常會決定 統籌超長期特別國債加大消費品以舊換新

三中全會後，中共當局正積極推動政策實施。據新華社，大陸國務院總理李強19日主持召開國務院常務會議，會議決定，統籌安排超長期特別國債資金，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新。

新華社報導，李強19日主持召開國務院常務會議，學習貫徹中共二十屆三中全會精神，研究加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新政策措施，審議通過《退伍軍人安置條例(草案)》。

會議指出，大規模設備更新和消費品以舊換新牽引性帶動性強，加大政策支持力道有利於更好釋放內需潛力。因此，會議決定，統籌安排超長期特別國債資金，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新。

內容包括，優化設備更新專案支援方式，將支援範圍擴大到能源電力、老舊電梯等領域設備更新以及重點產業節能降碳和安全改造，降低申報門檻，簡化審批流程。支持老舊營運船舶、老舊營運貨車報廢更新，提高農業機械、新能源公車等更新補貼標準，提高設備更新貸款財政貼息比例。

還有，支持地方增強消費品以舊換新能力，加大汽車報廢更新、家電產品以舊換新補貼力度，落實廢棄電器電子產品回收處理資金支持政策。營造良好市場環境，一視同仁支持不同所有權、不同註冊地企業享有政策，確保政策落實。

在此之前，大陸今年在《政府工作報告》中提出，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行人民幣1兆元。今年 5月13日，大陸財政部公布了2024年一般國債、超長期特別國債發行的有關安排。

另對於《退伍軍人安置條例(草案)》，大陸國常會指出，做好退役軍人安置工作意義重大，要更好保障退伍軍人合法權益，充分發揮退役軍人作用。會議還強調，要把學習好貫徹好三中全會精神，作為當前和今後一個時期的一項重大政治任務，不折不扣抓好各項改革任務落實。要依照中共中央關於經濟工作的決策部署，紮實做好下半年工作，堅定不移實現全年經濟社會發展目標。

據新華社，會議也研究了其他事項。

同一日，大陸全國人大常委會黨團和中共中央紀委常委會也舉行會議，傳達學習貫徹中共二十屆三中全會精神，分別由大陸全國人大常委會委員長趙樂際、中共中央紀委書記李希主持並發表講話。