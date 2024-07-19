看好川普重返白宮有利統一台灣 「川建國」重現大陸網路熱搜

美國共和黨總統候選人川普，日前聲稱台灣奪走美國晶片生意，要求台灣支付「保護費」的一席言論，再次讓他登上大陸的微博熱搜。大陸網友認為川普此番言論，有助於中國大陸統一台灣。「川建國」這個外號再次鋪天蓋地地出現在網友的評論當中。

美國之音報導，大陸社群媒體微博上，網友為川普取的外號「川建國」再次湧現。這個外號暗指川普的政策不利於美國，間接幫助大陸更加強大。

大陸網友「老曾阿牛」寫道：「建國同志將促進收復台灣省。」網友「偶然V博」說：「川建國只會加速我統一進程。」網友「Kingdonme」說: 「特建國當選，台灣統一。」

「川建國」這個綽號第一次出現可追溯到2017年。2017年4月12日出版的華爾街日報曾報導，川普在受訪中說：「朝鮮半島曾是大陸的一部分。」自那時起，大陸社群媒體上有關川普是大陸派往美國臥底這種說法開始出現，大陸網友們開始親昵地稱川普為「川建國同志」。

後來，每當川普在第一任期內推出了任何不利於美國盟友關係的外交政策時，「川建國」就會再次出現。大陸網友相信川普的做法導致美國國際領導力下降，反而有利於大陸擴大國際影響力。

另有網友覺得川普是個生意人，所以在台灣問題上「有錢什麼都好談」。有網友寫著：「懂王：打錢！」

「懂王」也是大陸人為川普取的外號之一，意思是什麼都懂。網友「忘川河畔花謝了」說：「川寶上台後，國家可以就台灣問題跟他接觸接觸，談談價格，未必就不能買回來！」

另有一些人認為川普再次當選會造成美國的內亂，從而使得美國無暇顧及大陸。有網友寫道：「懂王上台有兩個主要任務要完成：一是解散北約。二是摧毀黴國（美國）經濟。完成以後就可以光榮退休了。」

網友「真水無香」則說：「美國這要內戰的節奏，歷史上士大夫階級不允許自己的利益受到損害，這位想法很好，但不是他這一屆政府能緩和解決的，船大掉頭不能太猛，川普一頓改革太猛的話容易內亂，不過關我尿事，看熱鬧不嫌事大。」

不過，紐澤西拉瑪珀學院政治學教授陳鼎認為，川普的言論並不代表他會放棄台灣。「他想在台灣設定自己的價格，就像他對北約、日本和韓國的評論一樣，代表美國對這些國家的軍事承諾和防禦不是免費的。」

陳鼎指出，與其說川普是孤立主義者，不如說是單邊主義或交易現實主義者。「他不會採取全面干預和全球承諾來推廣普世原則和民主價值觀，而是根據美國是否會獲得任何顯著的物質利益來看待每一項外交政策。」