快訊

20:20地牛翻身！花蓮近海地震規模4.5 最大震度3級

三中全會後 陸財政部：深化財稅體制改革

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共二十屆三中全會18日閉幕後，大陸財政部19日召開黨組專題會議，會議要求深化財稅體制改革，建立健全與中國式現代化相適應的財政制度。（圖／取自大陸財政部網站）
中共二十屆三中全會18日閉幕後，大陸財政部19日召開黨組專題會議，會議要求深化財稅體制改革，建立健全與中國式現代化相適應的財政制度。（圖／取自大陸財政部網站）

中共二十屆三中全會18日閉幕後，大陸財政部19日召開黨組專題會議，會議要求，要完整準確全面貫徹新發展理念，總結運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗，「深化財稅體制改革，建立健全與中國式現代化相適應的財政制度」，為更好發揮財政職能作用提供堅實制度保障。

根據新華社18日發布的三中全會會議公報，全會提出，必須完善宏觀調控制度體系，統籌推進財稅、金融等重點領域改革，增強宏觀政策取向一致性。要完善國家戰略規劃體系和政策統籌協調機制，深化財稅體制改革，深化金融體制改革，完善實施區域協調發展戰略機制。

中國人民銀行（大陸央行）19日亦召開黨委會議，研究部署貫徹落實舉措。會議指出，要始終保持貨幣政策穩健性，為經濟持續回升向好和高品質發展創造良好的貨幣金融環境。

根據人行網站，會議強調，金融領域改革是中國全面深化改革的重要一環。人行將堅定走好中國特色金融發展之路，自覺把中央銀行各項工作融入到全面深化改革的大局中策劃推動，以實際行動擁護「兩個確立」、做到「兩個維護」。

會議指出，一是堅定落實黨中央對金融工作的集中統一領導，把黨的領導貫穿於工作的各方面、全過程。健全全面從嚴治黨責任體系，毫不動搖正風肅紀反腐。

二是加速完善「中國特色現代貨幣政策框架」，始終維持貨幣政策穩健性，充實貨幣政策工具箱，為經濟持續回升向好和高品質發展創造良好的貨幣金融環境。增強匯率彈性，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。健全貨幣政策溝通機制，有效穩定並引導市場預期。

三是健全宏觀審慎政策架構與系統性金融風險防範處置機制，守住不發生系統性金融風險的底線。

四是持續深化金融供給面結構性改革，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。強化債券市場制度建設，提高債券市場市場化定價能力與市場韌性，進一步優化融資結構，提高直接融資比重。

五是建構更高水準開放型金融新體制，積極參與全球經濟與金融治理。深化金融領域制度型開放，促進貿易及投融資便利化。支持提升上海國際金融中心能階，鞏固提升香港國際金融中心地位。穩慎紮實推動人民幣國際化。

機制 貨幣 金融風險

延伸閱讀

大陸5月減持美債24億美元 4月首次加倉後的再度減持

中共上海市委副書記 由大陸副財長朱忠明接任

人行操作MLF 利率不變

陸財部出招 造市國債

相關新聞

華為告聯發科專利侵權 大陸專家推測涉及5G等

華為近日在大陸，已經向法院對聯發科發起了專利侵權之訴。有智慧財產權行業專家推測，此次華為起訴聯發科的專利，很有可能涉及5...

最高降4400元！ 華為Pura 70全系列突然降價

為奪回大陸銷量第一的寶座，華為18日宣布，Pura 70系列開啟夏日禮遇活動，限時優惠人民幣500到1,000元（新台幣...

三中全會後 陸財政部：深化財稅體制改革

中共二十屆三中全會18日閉幕後，大陸財政部19日召開黨組專題會議，會議要求，要完整準確全面貫徹新發展理念，總結運用改革開...

一杯珍奶 看到陸企經營盲點

就算經濟在走下坡，人們也願意花錢買一點「小確幸」。如果說香奈兒口紅是女性非買不可的東西，那麼奶茶這類的手搖飲正在紓緩大陸都會年輕人的心情。

三中全會罕有具體措施 港媒：外資對中長期經濟失望

中共二十屆三中全會18日閉幕，包含全會公報、以及19日上午中共中央召開的記者會，都罕有具體提及改善營商環境的措施，港媒指...

2月底全面撤辣見效 中國客在港購屋成交額29年新高

香港今年2月宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱辣招）後，香港樓市交易量就不斷上升，同時吸引不少中國買家。今年上半年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。