三中全會後 陸財政部：深化財稅體制改革

中共二十屆三中全會18日閉幕後，大陸財政部19日召開黨組專題會議，會議要求，要完整準確全面貫徹新發展理念，總結運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗，「深化財稅體制改革，建立健全與中國式現代化相適應的財政制度」，為更好發揮財政職能作用提供堅實制度保障。

根據新華社18日發布的三中全會會議公報，全會提出，必須完善宏觀調控制度體系，統籌推進財稅、金融等重點領域改革，增強宏觀政策取向一致性。要完善國家戰略規劃體系和政策統籌協調機制，深化財稅體制改革，深化金融體制改革，完善實施區域協調發展戰略機制。

中國人民銀行（大陸央行）19日亦召開黨委會議，研究部署貫徹落實舉措。會議指出，要始終保持貨幣政策穩健性，為經濟持續回升向好和高品質發展創造良好的貨幣金融環境。

根據人行網站，會議強調，金融領域改革是中國全面深化改革的重要一環。人行將堅定走好中國特色金融發展之路，自覺把中央銀行各項工作融入到全面深化改革的大局中策劃推動，以實際行動擁護「兩個確立」、做到「兩個維護」。

會議指出，一是堅定落實黨中央對金融工作的集中統一領導，把黨的領導貫穿於工作的各方面、全過程。健全全面從嚴治黨責任體系，毫不動搖正風肅紀反腐。

二是加速完善「中國特色現代貨幣政策框架」，始終維持貨幣政策穩健性，充實貨幣政策工具箱，為經濟持續回升向好和高品質發展創造良好的貨幣金融環境。增強匯率彈性，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。健全貨幣政策溝通機制，有效穩定並引導市場預期。

三是健全宏觀審慎政策架構與系統性金融風險防範處置機制，守住不發生系統性金融風險的底線。

四是持續深化金融供給面結構性改革，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。強化債券市場制度建設，提高債券市場市場化定價能力與市場韌性，進一步優化融資結構，提高直接融資比重。

五是建構更高水準開放型金融新體制，積極參與全球經濟與金融治理。深化金融領域制度型開放，促進貿易及投融資便利化。支持提升上海國際金融中心能階，鞏固提升香港國際金融中心地位。穩慎紮實推動人民幣國際化。