中國外送平台拚低價 美團測試「省錢版」

中央社／ 台北19日電

中國消費降級下，外送平台龍頭美團近日悄悄上線測試「省錢版」，推出更低價的單品，號稱「精挑細選，好吃不貴」。繼團購模式的「拼好飯」業績火紅，陸媒形容，美團將進一步「捲」低價。

陸媒36氪報導，美團將「高性價比」確立為一個重要方向，在美團外賣App推出「省錢版」，目前已在中國大陸多個城市開啟灰度測試（選擇特定的會員進行試用）。

報導說，「省錢版」的主題是「精挑細選 好吃不貴」，這是美團外賣將低價進行到底的一個新動作。

21世紀經濟報導指出，儘管美團客服人員否認，但美團外賣App已悄悄上線「省錢版」測試，意味美團繼「拼好飯」，業務進一步將捲低價。

美團2022年推出團購模式的「拼好飯」，標榜「9.9元吃好，0配送費。」根據統計，在「拼好飯」發起團購套餐，價格多為人民幣10元以下（下同，約新台幣45元），甚至還有低到1.9元的單品。

在此之前，美團餐飲外賣平均客單價約50元，單均配送成本約7.5元。

報導說，「拼好飯」之所以能如此便宜，是因為平台透過讓用戶集中下單，提高了商家出餐效率，同時外送員集中配送，進而降低三方的成本。

不過。很多用戶因為價格太低反而不敢點餐，也有不少人抱怨，「拼好飯」餐點相對品質差、不好吃，存在偷工減料。

隨著消費降級，「拼好飯」業績開低走高，2023年單量超過11.6億單，占美團外賣比重約6%；今年第1季占比已增加到10%，還帶動美團外賣的日均單量成長超過23%。

不過，「以價換量」也導致美團平均客單價下降，拖累利潤率。美團今年第1季財報顯示，本地商業業務經營利潤增長至97億元，但經營利潤率由22.0%減少至17.8%。

報導指出，同樣以低價為賣點，美團這次推出的「省錢版」與「拼好飯」相比，在供給上更進一步。後者的參與目前仍以小商家為主，而「省錢版」出現更多知名連鎖餐飲品牌。

外賣 外送員 省錢

延伸閱讀

挺巨肚做外送員！懷胎8月酷暑下每天送6單外賣 孕婦怨：大腿磨到破皮

須書面告知外送員多接單、超速危害 UberEats興訟勝訴

恐怖外送員！腳趾插入食物再吐口水喊「我讓你吃」 外送平台回應了

林靖恩偷吃他人外送餐點遭送辦 李坤城兒2句話暗諷「懶惰」

相關新聞

中共三中全會後 大陸衝刺經濟三面向發力

中共三中全會後，就外界關注的經濟改革，中共中央財辦副主任韓文秀昨（19）日在中共中央解讀三中全會的發布會上說，大陸將從促...

中美貿易再交鋒！大陸確定對美丙酸開徵43.5%反傾銷稅

中美貿易爭端再起波瀾。大陸商務部19日公告關於對原產於美國的進口丙酸（PA）反傾銷調查終裁結果，決定自7月21日起對美國...

2.6萬元起！小米首款小折疊MIX Flip 搭徠卡雙攝

小米首款小折疊旗艦「小米MIX Flip」19日晚間在小米新品發佈會發佈，售價人民幣5999元（新台幣2.6萬元）起，這...

陸超長期特別國債 促「舊換新」

中共廿屆三中全會後，大陸各部門積極推動政策實施。大陸國務院總理李強昨天主持召開國務院常務會議，會議決定，統籌安排超長期特...

中共中財辦談經改 三方發力

中共三中全會後，就外界關注的經濟改革，中共中央財辦副主任韓文秀昨天在中共中央解讀三中全會的發布會上說，大陸將從促進房市平...

三中全會後 陸股、匯市挑戰增

針對中共三中全會閉幕後的大陸經濟形勢發展，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，如果有人認為三中全會能對目前中國民眾和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。