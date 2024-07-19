中共三中全會 分析：將加大投入科技研發

中共20屆三中全會昨日下午閉幕，多位台灣學者綜合會後發布的會議公報與經濟現況指出，中國目前面臨科技與供應鏈脫鉤問題，未來將持續加大研發強度，實現中國式現代化與新質生產力等目標。

政治大學國際關係研究中心今日上午在政大舉行「解析中共二十屆三中全會座談會」，由政大國關中心主任寇健文擔任主持人及與談人，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、政大國關中心研究員陳德昇、中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊、政大國關中心助理研究員曾偉峯共同分析。

劉孟俊指出，相比2013年18屆三中全會時，中國經濟還算是處於高成長階段，現在中國對內面臨經濟成長放緩、對外面臨複雜的國際情勢，因此這次三中全會，特別強調國際視野、人類命運共同體，以及較多的科技與安全概念。

他指出，目前中國經濟問題除了房地產債務風險，還有科技脫鉤、供應鏈脫鉤，因此中國將來科技政策會將安全與科技並舉，將許多問題拉升到國家安全層次，而且研發強度會持續擴張與加深，以實現中國式現代化、新質生產力的發展策略。

劉孟俊也指出，此次三中全會主軸為「中國式現代化」，因此還是會持續推動共同富裕、區域均衡發展與人民幸福感，不僅是經濟發展，也強調社會公平和永續。並且不會太強調大規模刺激內需消費，而會採取提倡社會保障體系、強化消費信心與優化中央和地方財稅改革等措施。

寇健文表示，外交、科教興國與安全是此次三中全會公報顯示的重點。他特別點出「科教興國」，在美中冷戰之下，科技創新決定國力成長與經濟發展先機，因此中共在科技創新部分會投入更多資源「集中力量辦大事」，在AI、量子或自駕車等領域搶占先機。

不過談到中國半導體產業目前發展，陳德昇則認為仍面臨多項挑戰，一是區位過度分散，難發揮群聚效應；二是一流人才往金融產業發展；三是供應鏈仍有缺口，先進製程有很大的限制性。