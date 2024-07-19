快訊

武俠影后鄭佩佩離世…嫁富商一度淡出影壇 曾想出家被星雲法師4字勸退

中共三中全會 分析：將加大投入科技研發

中央社／ 台北19日電

中共20屆三中全會昨日下午閉幕，多位台灣學者綜合會後發布的會議公報與經濟現況指出，中國目前面臨科技與供應鏈脫鉤問題，未來將持續加大研發強度，實現中國式現代化與新質生產力等目標。

政治大學國際關係研究中心今日上午在政大舉行「解析中共二十屆三中全會座談會」，由政大國關中心主任寇健文擔任主持人及與談人，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、政大國關中心研究員陳德昇、中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊、政大國關中心助理研究員曾偉峯共同分析。

劉孟俊指出，相比2013年18屆三中全會時，中國經濟還算是處於高成長階段，現在中國對內面臨經濟成長放緩、對外面臨複雜的國際情勢，因此這次三中全會，特別強調國際視野、人類命運共同體，以及較多的科技與安全概念。

他指出，目前中國經濟問題除了房地產債務風險，還有科技脫鉤、供應鏈脫鉤，因此中國將來科技政策會將安全與科技並舉，將許多問題拉升到國家安全層次，而且研發強度會持續擴張與加深，以實現中國式現代化、新質生產力的發展策略。

劉孟俊也指出，此次三中全會主軸為「中國式現代化」，因此還是會持續推動共同富裕、區域均衡發展與人民幸福感，不僅是經濟發展，也強調社會公平和永續。並且不會太強調大規模刺激內需消費，而會採取提倡社會保障體系、強化消費信心與優化中央和地方財稅改革等措施。

寇健文表示，外交、科教興國與安全是此次三中全會公報顯示的重點。他特別點出「科教興國」，在美中冷戰之下，科技創新決定國力成長與經濟發展先機，因此中共在科技創新部分會投入更多資源「集中力量辦大事」，在AI、量子或自駕車等領域搶占先機。

不過談到中國半導體產業目前發展，陳德昇則認為仍面臨多項挑戰，一是區位過度分散，難發揮群聚效應；二是一流人才往金融產業發展；三是供應鏈仍有缺口，先進製程有很大的限制性。

政大 經濟發展 關中

延伸閱讀

寇健文談美中關係 一事件顯示中共判斷川普會上台

「中式現代化」內容空洞 5千字三中公報彷彿躺平

三中閉幕 學者：公報暗示習近平將連任4屆

大陸將「探索國家宏觀資產負債表管理」 學者分析後續

相關新聞

華為告聯發科專利侵權 大陸專家推測涉及5G等

華為近日在大陸，已經向法院對聯發科發起了專利侵權之訴。有智慧財產權行業專家推測，此次華為起訴聯發科的專利，很有可能涉及5...

一杯珍奶 看到陸企經營盲點

就算經濟在走下坡，人們也願意花錢買一點「小確幸」。如果說香奈兒口紅是女性非買不可的東西，那麼奶茶這類的手搖飲正在紓緩大陸都會年輕人的心情。

三中全會罕有具體措施 港媒：外資對中長期經濟失望

中共二十屆三中全會18日閉幕，包含全會公報、以及19日上午中共中央召開的記者會，都罕有具體提及改善營商環境的措施，港媒指...

2月底全面撤辣見效 中國客在港購屋成交額29年新高

香港今年2月宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱辣招）後，香港樓市交易量就不斷上升，同時吸引不少中國買家。今年上半年，...

大陸將「探索國家宏觀資產負債表管理」 學者分析後續

中共二十屆三中全會18日閉幕，外界關注此次會議主要提出哪些措施，而中共官員強調，會議通過的文件要求「探索實行國家宏觀資產...

三中全會後 學者：大陸仍面臨3大挑戰 半導體成熟製程將過剩

中共三中全會閉幕並審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」（簡稱「決定」）。中華經濟研究院第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。