華為告聯發科專利侵權 大陸專家推測涉及5G等

華為近日在大陸，已經向法院對聯發科發起了專利侵權之訴。有智慧財產權行業專家推測，此次華為起訴聯發科的專利，很有可能涉及5G（或含4G、3G等）等蜂窩移動通信技術。

聯發科19日上午發布關於澄清媒體報導的公告。針對「華為向聯發科提出可能涉及移動通信技術專利訴訟」的消息，聯發科表示，此訴訟案件對公司無重大影響，該案已進入司法程式，公司不予評論。

快科技報導，消息來自於微信公眾號「企業專利觀察」報導，如果大陸專家猜測屬實，這將是華為在目前全球智慧手機等行業既有專利許可模式下的一次全新嘗試，從向智慧終端機廠商收取專利許可費，進一步探索向晶片廠商收取許可費的可能。

第一財經日報報導，一位知情人士表示，與華為方面在兩三年前就相關專利費用開始有分歧，直到前段時間雙方就價格問題「談崩了」。「對方根據終端的價格向聯發科提出了相應的要求，但是聯發科內部認為價格過高了。」

對於現在的華為來說，在通信領域擁有相當多的專利儲備。華為的PCT（Patent Cooperation Treaty，專利合作條約）申請量在 2023 年位居全球榜首，在 2023 年公佈了6494件 PCT 申請，從2017到2023 年國際專利申請人排名連續7年蟬聯第一，5G方面的必要專利更是遙遙領先。

世界智慧財產權組織發布的最新統計資料顯示，華為、南韓三星電子和美國的高通公司是 2023 年產權組織國際專利體系的全球領先用戶。

過去幾年來，隨著全球5G商用化的快速鋪開，通信巨頭們對專利費用的態度也不再遮遮掩掩，科技巨頭之間的專利戰愈演愈烈。

例如，高通和蘋果的專利訴訟「車輪戰」平息還不到三年，易立信、諾基亞又開始在全球向手機廠商發起了5G專利訴訟戰。先前，易立信至少在6個司法管轄區對蘋果提起了專利侵權訴訟，雙方在2022年年底達成和解協定。

而諾基亞則從2021年開始在英國、德國、西班牙、法國以及印度、印尼等多個地區，將多家大陸廠商告上法院，隨後在今年與OPPO和解。