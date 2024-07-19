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大陸將「探索國家宏觀資產負債表管理」 學者分析後續

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
學者劉孟俊19日指出，中共「探索實行國家宏觀資產負債表管理，優化各類存量結構調整」相關說法，「後面可能要鋪陳的東西還蠻多的」。（記者廖士鋒／攝影）
學者劉孟俊19日指出，中共「探索實行國家宏觀資產負債表管理，優化各類存量結構調整」相關說法，「後面可能要鋪陳的東西還蠻多的」。（記者廖士鋒／攝影）

中共二十屆三中全會18日閉幕，外界關注此次會議主要提出哪些措施，而中共官員強調，會議通過的文件要求「探索實行國家宏觀資產負債表管理，優化各類存量結構調整」，釋出財政措施的新動向。學者則認為，「後面可能要鋪陳的東西還蠻多的」。

中共三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，對此中共中央19日上午召開記者會解讀，中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀透露文件提到的經濟財政措施。

他表示，文件要「研究同新業態相適應的稅收制度」，此外，經過40多年快速發展，大陸社會財富不斷積累，《決定》要求「探索實行國家宏觀資產負債表管理，優化各類存量結構調整」。

就「探索實行國家宏觀資產負債表管理」這一說法，19日上午正在政大國關中心出席解讀中共三中全會座談會的中華經濟研究院第一所所長劉孟俊回應本報記者詢問表示，「後面要鋪陳的蠻多」。

劉孟俊分析，上述大陸官方很簡短的話，「其實裡面就包含到問題就是蠻多的」，他指出，資產負債表就是講說你資產裡面的分配，什麼是高風險資產、或是一般資產等等，負債表一定要說支持投資錢到底是從國家、還是從銀行來借，還是民間資本等等。他認為，大陸官方的意思是說「要從結構裡面重新調整」，但他認為這只是一個大的標題，「後面要講的故事還蠻多的，還蠻細的」。

另外，就資本來源到底是國內資本還是海外資本，他認為大陸是非常歡迎海外資本拉進來，因為從過去經驗來看，納入海外資本不僅是帶來財富，也是帶來科技，資本到底要進入到哪些行業領域，也會跟他資產上的分配也有很大關係，所以「後面可能要鋪陳的東西還蠻多的」。

而政大國關中心主任寇健文指出，稅收調整涉及「共同富裕」，而這其實是鄧小平時代就已經提出過的，習近平時代再提到時，背後至少跟社會主義的「平等」有關。他認為，不管在《決定》、公報中有沒有提到共同富裕，對習來講，他會希望通過稅收的方式進行財富的重新分配，然後達到共同富裕。

中共 負債 資產

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