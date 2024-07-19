三中全會後 學者：大陸仍面臨3大挑戰 半導體成熟製程將過剩

中共三中全會閉幕並審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」（簡稱「決定」）。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊19日表示，三中全會後大陸仍面臨人口老齡化、環境保護強化、國際環境挑戰增加不確定性三大挑戰。至於大陸近期擴大成熟製程晶片產能，未來會發生產能過剩對全球造成威脅。

劉孟俊在政治大學國際關係研究中心舉辦的「解析中共二十屆三中全會座談會」上指出，根據市場研究機構IHS Markit預測，大陸短期1到3年人均GDP保持在4%到5%。中期 5到10年隨著結構優化和新質生產力 發展，人均GDP成長維持在3到4%左右。2035年人均 GDP成長「有機會」達到2萬美元，達到高收入國家的門檻。

不過劉孟俊直指，人均GDP成長速度跟GDP成長規模速度不相容，隱含人口成長速度減緩，因此整個三中全會要處理大陸未來風險，例如升級創新能否吻合，如何解決人口老化，政府債務房地產風險是否會影響到長期穩定，以及國際因素、美中之間關係，地緣政治等都會影響到GDP。

劉孟俊表示，這次「決定」提到很多「科技」解決國內外問題，提到「集中資源辦大事」思維，尤其是新的結構調整，關注「新質生產力發展」運用推動產業升級，因此在2010年提出戰略新興生產力， 2015年提出「中國製造2025年」， 2024年提出「未來產業」，可關注新材料、新能源等。

劉孟俊指出，這次三中全會，仍是以中國式現代化為主軸，社會目標是共同富裕，區域均衡發展和提高人民幸福感，不僅是追求經濟發展，也注重社會公平和永續發展。

因此配置一個高科技發展模式，不會大規模刺激內需消費，主要透過溫和刺激，提倡社會保障體系，提高老百姓收入，優化消費環境等。

劉孟俊表示，三中全會提到「新型舉國體制」，最大特點把民營經濟納入，像是產業標準設定，要走到海外，例如電動車、獨角獸企業，以及民營經濟創新，科技產業液化然後走到國際市場，縮短科技創新到產業創新。

至於外界關注大陸近期擴大成熟製程晶片產能，國際半導體產業協會（SEMI）日前也發布報告，估計到2025年，大陸晶片製造商的產能將增加14％，增速是其它地區的2倍以上，每月將達1,010萬片晶圓，約占全球總產能的三分之一。

劉孟俊認為，解決半導體還需要很多環節，民營經濟如果沒有推到國際市場，花再多錢靠國企也是沒用，儘管大陸的曝光機的設備突破有進展，設備採購和進口成為全球少數國家中進展非常快，但在成熟製程方面，未來會發生產能過剩對全球造成威脅。