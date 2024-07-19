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三中全會後記者會 陸將制定金融法、反跨境腐敗法

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸全國人大常委會法工委主任沈春耀。取自大陸國新辦網站
大陸全國人大常委會法工委主任沈春耀。取自大陸國新辦網站

中共中央19日上午召開記者會，就剛閉幕的三中全會精神進行介紹和解讀，其中，大陸全國人大常委會法工委主任沈春耀表示，全會審議通過的決定在相關部分明確提出了一些重要立法修法任務，包括制定民營經濟促進法、金融法、民族團結進步促進法、反跨境腐敗法，修改監督法、監察法，編纂生態環境法典。

中共三中全會15到18日在北京召開，審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，中共中央19日上午召開新聞發布會進行說明。其中，上述立法計畫部分在今年大陸全國兩會期間，或更早之前就已提出。

就如何讓重大改革於法有據，和把改革成果上升為法律制度，沈春耀在發布會上表示，《決定》在相關部分明確提出了一些重要立法修法任務，包括制定民營經濟促進法、金融法、民族團結進步促進法、反跨境腐敗法，修改監督法、監察法，編纂生態環境法典。

他並解釋，我們要著力處理改革和法治的關係。對於深化改革需要制定的法律法規，及時制定相應的法律法規；對於實踐經驗尚不充分，需要先行先試、探索積累的事項，可以依法作出授權決定；對於不適應改革發展要求的現行法律規定，及時進行修改完善或依法予以廢止。

沈春耀還說，對於相關改革決策已經明確、需要多部法律作出相應修改的事項，可以採取「打包」修法方式一併處理；對於需要分步推進的制度創新措施，可以採取」決定＋立法」、「決定＋修法」等方式，先依法作出相關決定，再及時部署及推進相關立法修法工作。

中共 修法

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