解讀三中全會《決定》 韓文秀：建構高水準社會主義市場經濟

三中全會閉幕後，中共中央於19日上午召開記者會，就外界關注的經濟改革內容，中共中央財辦副主任韓文秀首先提到，要建構高水準社會主義市場經濟體制，表示要深化國資國企改革、要為非公有制經濟發展營造良好環境、提供更多機會，和訂定民營經濟促進法。

就中共三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，於經濟體制的改革方面，中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀於19日上午的發布會上，作出上述表示。

韓文秀說，《決定》堅持把「高品質發展」作為全面建設社會主義現代化國家的首要任務，對經濟和民生領域改革作出全面部署，分量很重。因此，他從七個方面進行介紹。

韓文秀提到，首先，建構高水準社會主義市場經濟體制。《決定》強調更好發揮市場機制作用，創造更公平、更有活力的市場環境，激發全社會內生動力與創新活力，要深化國資國企改革、進行國營經濟增加值核算，國營企業要打造原創技術策源地，推動能源、鐵路等產業自然獨佔環節獨立營運及競爭性環節市場化改革。

另一方面，要為非公有制經濟發展營造良好環境、提供更多機會，完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務，規範涉民營企業行政檢查，和要訂定民營經濟促進法。他補充，《決定》強調弘揚企業家精神，加速建立更多世界級企業，這是對各類經營主體的共同要求。

韓文秀接著提到，加速建立高標準市場體系是一項重大改革任務，以及健全推動高品質發展體制機制、健全宏觀經濟治理體系、完善城鄉融合發展體制機制、推進高水準對外開放、健全保障及改善民生制度體系、深化生態文明體制改革等方面的內容。

他說，《決定》強調要促進實體經濟和數位經濟深度融合，加速發展現代服務業，加強現代化基礎建設，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，強調建構國家戰略制定與實施機制，健全國家經濟與社會發展計畫體系，深化財稅體制、金融體制改革，增強宏觀政策取向一致性，要求探索實行國家宏觀資產負債表管理，優化各類存量結構調整等。

另，針對近年大陸房市頻繁暴雷，和疫情後備受討論的地方財政問題，韓文秀說，針對地方政府和基層財政困難，《決定》提出要完善中央和地方財政關係，增加地方自主財力，拓展地方稅源，提升市縣財力同事權相匹配程度，適當加強中央事權，提高中央財政支出比例，不得違規要求地方安排配套資金。要研究同新業態相適應的稅制。