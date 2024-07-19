娃哈哈集團傳內鬥 接班人宗馥莉傳離職引市場關注

中國食品飲料龍頭企業娃哈哈集團創辦人宗慶后在今年2月過世後，集團內部發生茶壺裡的風暴。中國網路18日傳出娃哈哈高層人事變動，以及宗慶后接班人、副董事長及總經理宗馥莉提出離職的消息，引發市場關注。

綜合中國媒體澎湃新聞、第一財經等報導，一名娃哈哈集團的知情人士證實，宗馥莉提出離職的消息屬實，但事發突然，公司高管此前不知情，目前公司股東、管理層正在進一步協商處理。

宗慶后曾是中國首富，生前即安排女兒宗馥莉接班。現年42歲的宗馥莉是宗慶后和妻子施幼珍的獨生女，2004年從美國留學回來後加入娃哈哈，她一直被視為娃哈哈的接班人，並且在2021年出任集團副董事長兼總經理。

但是現今傳出宗馥莉辭職風波，而宗慶后過世後，集團有數名高層離職。

除此之外，中國網路上流傳各種說法，但相關消息尚未被證實。像是，近年娃哈哈旗下公司陸續新增了宗婕莉、宗繼昌等兩人為董事，網傳是宗慶后與另一任妻子所生，宗馥莉並非媒體所言的「獨生女」。

另有消息指出，近日有人舉報宗馥莉侵占娃哈哈集團巨額資產。杭州市上城區國資委宣傳部門對中國媒體表示，關於宗馥莉辭職和舉報信，「我們目前也正了解和核實相關情況，如果有確切消息，我們會進一步反饋」。

另據報導，一封落款為宗馥莉的「致娃哈哈集團全體員工的函」18日在網路上傳出。

根據內容，近期，杭州市上城區政府及杭州娃哈哈部分股東就宗馥莉自宗慶后離世後，對娃哈哈經營管理的合理性提出質疑，致使宗馥莉無法繼續履行對娃哈哈集團及其持股公司的管理職責。

宗馥莉因此決定自7月15日起辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，不再參與其經營管理。

娃哈哈創建於1987年，總部位於浙江杭州，為中國知名食品飲料大廠。創辦人宗慶后是中國改革開放後第一批民營企業家代表人物之一。