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投資2.6兆人民幣 陸推動都更

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據中國大陸住房和城鄉建設部消息，去年至今，已實施城市更新項目超過6.6萬個，完成投資2.6兆元人民幣，城市更新行動實施帶來的綜合性成效正逐步顯現。

中新社報導，具體來看，圍繞既有建築改造利用，目前已改造78億平方公尺建築，進一步提升建築安全和節能水平。圍繞老舊城區改造，去年新開工改造城鎮老舊小區5.37萬個，加裝電梯3.6萬部。今年前5個月，大陸新開工改造城鎮老舊小區已達2.26萬個。分地區看，江蘇、山東、河北、遼寧、浙江、上海、湖北、重慶等8個地區開工率超過50%。

此外，據透露，目前大陸已實施完整社區建設項目2900多個，補齊「一老一幼」設施3500多個，改造老廠區、老商業街區等2600多個，建設和改造醫療、體育、教育、文化設施近1.5萬個，改造城市燃氣等各類管道約10萬公里，修復城市破損山體4.97萬平方公尺，新建和改造城市綠地3.4萬公頃。

從今年起，大陸中央財政支持部分城市開展城市更新示範工作，首批共涉及石家莊、太原、瀋陽、上海、南京等15個示範城市。

上海 建築

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