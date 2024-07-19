粵上半年貿易額創同期新高

根據海關總署廣東分署17日發布的統計數據，今年上半年，廣東外貿進出口達4.37兆元（人民幣，下同），規模再創歷史同期新高，較去年同期（下同）增長13.8%。

中新社報導，數據顯示，上半年廣東出口2.85兆元，增長12.1%；進口1.52兆元，增長17.1%。

出口方面，機電產品出口增長9.9%，占出口總值64.4%。其中，船舶、電動載人汽車、集裝箱出口快速增長，分別增長70.7%、78.3%和104%。此外，出口鋼材898.6億元，增長4.4倍。

進口方面，進口機電產品增長23.6%，其中，進口自動數據處理設備及其零部件1055.8億元，增長6.9%。同期，進口煤炭、原油、天然氣等3類能源產品合計4960.2萬噸。

在貿易主體方面，民營企業進出口2.8兆元，增長21.3%，占進出口總值的64%。同期，外商投資企業進出口1.34兆元，增長2.1%，占進出口總值的30.7%。

海關總署廣東分署表示，展望下半年，廣東外貿仍將面臨較多不確定因素，但在外部需求持續回暖、各項穩外貿支持政策紅利釋放、企業訂單增多等有利因素支撐下，預計總體將繼續保持良好發展。