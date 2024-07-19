快訊

美股收黑…道瓊跌逾530點 輝達彈升2.63%、台積電ADR漲0.39%

持續炎熱 下周颱風影響台灣？ 吳德榮曝歐美模式最新模擬

「我推」的商機 二次元活化舊商圈

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
上海百聯ZX創趣場作為漫迷打卡勝地，今年第一季度，該商場銷售額同比去年增長170%，客流同比增長90%。（中新社）
上海百聯ZX創趣場作為漫迷打卡勝地，今年第一季度，該商場銷售額同比去年增長170%，客流同比增長90%。（中新社）

「38℃的高溫也抵擋不住要抽到『我推』的決心。」這些天，隨著動畫電影《排球少年！！垃圾場決戰》的熱映，浙江杭州工聯cc三樓的主題快閃店內聚滿了前來購買「谷子」的年輕人

中新社報導，工聯cc是杭州老牌商場之一，如今是二次元（由二維圖像呈現的動畫、漫畫、遊戲等作品）潮人聚集地。背著精心扎的「痛包」，放假的大學生小宇一早便坐了一個小時地鐵來這邊。「早就關注到快閃會在工聯開展，我一有時間就來吃谷了，沒想到還是晚了幾天，有些盒子都空了。」

「谷子」是Goods的音譯，原指一切二次元作品的衍生品，目前在大陸一般指代徽章、色紙卡片、玩偶、壓克力製品（立牌）等體積小、重量輕的周邊商品，主打這些周邊的品牌門店被稱為「谷店」，購買、收藏「谷子」的行為統稱為吃谷，掛滿谷子的背包為痛包。小宇口中的「我推」，意思是自己推崇的角色

貨架上，一張角色全息收藏卡的價格為39元（人民幣，下同），一條官方手帕的價格為119元。自快閃店開業以來，價格虛高的聲音不斷，但店內仍有不少人在排隊結帳。

阿澄是一名00後大學生，半年前開始做起了coser（角色扮演者）。她表示，杭州的coser們一般都會來工聯cc，逛逛谷店。阿澄認為，現實生活中，工作或學業會帶來不少壓力，而買谷子能讓自己這些喜愛的角色陪伴在身邊打氣加油。

位於杭州工聯cc的潮玩星球是一家連鎖谷店，主營國產谷子，如《天官賜福》《羅小黑戰記》等國漫IP周邊。店舖負責人也是個資深谷迷，「開業一年多以來，我們見證了這邊谷店的爆發式增長。現在愈來愈多的年輕人開始吃谷，遊客現在也會專門來這邊打卡了。」

隨著「吃谷」的興起，大陸很多城市的谷店正在重新定義商場和商區，甚至成為新的旅遊地標。2023年開業的上海百聯ZX創趣場，讓南京東路成了「中國版秋葉原」。此外，武漢的X118、南京的水遊城等都是知名的二次元打卡地。工聯cc所在的杭州湖濱商圈年均接待客流量逾4000萬人次，去年營業額達165.9億元。艾瑞諮詢發布的數據顯示，2023年大陸二次元行業規模同比增長27.6%，達到2219億元。

動畫 年輕人 快閃

延伸閱讀

今夏吹來繽紛芭比風！華泰名品城「多巴胺視覺展」夢幻亮相　加碼「4大暑期活動」打卡曬照再抽5千購物金

「旗山遊記寵物野餐派對」明起登場 打卡送限定禮

超潮打卡公車亭！ 基隆新熱點「星宇航空飛機艙候車亭」完美變身 同場加映「熱狗堡、哈蜜瓜」趣味拍不停

北部獨賣！ IG打卡甜點「唱片千層酥」插旗板橋大遠百 推薦「8款口味+半半組合」 隱藏版3款抹茶必追

相關新聞

陸客買港房 創29年新高

香港今年2月宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱辣招）後，香港房市交易量就不斷上升，同時吸引不少大陸買家。今年上半年，...

港樓市「撤辣」 陸買家創新高

香港今年2月宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱辣招）後，香港樓市交易量就不斷上升，同時吸引不少大陸買家。今年上半年，...

陸專家：大幅降息無法救經濟

近期，有觀點認為，大陸央行應大幅降息，卻猶豫不決，導致實際利率居高不下，建議央行大幅下調名義利率至少70BP（基點）。不...

「我推」的商機 二次元活化舊商圈

「38℃的高溫也抵擋不住要抽到『我推』的決心。」這些天，隨著動畫電影《排球少年！！垃圾場決戰》的熱映，浙江杭州工聯cc三...

粵上半年貿易額創同期新高

根據海關總署廣東分署17日發布的統計數據，今年上半年，廣東外貿進出口達4.37兆元（人民幣，下同），規模再創歷史同期新高...

投資2.6兆人民幣 陸推動都更

據中國大陸住房和城鄉建設部消息，去年至今，已實施城市更新項目超過6.6萬個，完成投資2.6兆元人民幣，城市更新行動實施帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。