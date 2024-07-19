「我推」的商機 二次元活化舊商圈

「38℃的高溫也抵擋不住要抽到『我推』的決心。」這些天，隨著動畫電影《排球少年！！垃圾場決戰》的熱映，浙江杭州工聯cc三樓的主題快閃店內聚滿了前來購買「谷子」的年輕人。

中新社報導，工聯cc是杭州老牌商場之一，如今是二次元（由二維圖像呈現的動畫、漫畫、遊戲等作品）潮人聚集地。背著精心扎的「痛包」，放假的大學生小宇一早便坐了一個小時地鐵來這邊。「早就關注到快閃會在工聯開展，我一有時間就來吃谷了，沒想到還是晚了幾天，有些盒子都空了。」

「谷子」是Goods的音譯，原指一切二次元作品的衍生品，目前在大陸一般指代徽章、色紙卡片、玩偶、壓克力製品（立牌）等體積小、重量輕的周邊商品，主打這些周邊的品牌門店被稱為「谷店」，購買、收藏「谷子」的行為統稱為吃谷，掛滿谷子的背包為痛包。小宇口中的「我推」，意思是自己推崇的角色。

貨架上，一張角色全息收藏卡的價格為39元（人民幣，下同），一條官方手帕的價格為119元。自快閃店開業以來，價格虛高的聲音不斷，但店內仍有不少人在排隊結帳。

阿澄是一名00後大學生，半年前開始做起了coser（角色扮演者）。她表示，杭州的coser們一般都會來工聯cc，逛逛谷店。阿澄認為，現實生活中，工作或學業會帶來不少壓力，而買谷子能讓自己這些喜愛的角色陪伴在身邊打氣加油。

位於杭州工聯cc的潮玩星球是一家連鎖谷店，主營國產谷子，如《天官賜福》《羅小黑戰記》等國漫IP周邊。店舖負責人也是個資深谷迷，「開業一年多以來，我們見證了這邊谷店的爆發式增長。現在愈來愈多的年輕人開始吃谷，遊客現在也會專門來這邊打卡了。」

隨著「吃谷」的興起，大陸很多城市的谷店正在重新定義商場和商區，甚至成為新的旅遊地標。2023年開業的上海百聯ZX創趣場，讓南京東路成了「中國版秋葉原」。此外，武漢的X118、南京的水遊城等都是知名的二次元打卡地。工聯cc所在的杭州湖濱商圈年均接待客流量逾4000萬人次，去年營業額達165.9億元。艾瑞諮詢發布的數據顯示，2023年大陸二次元行業規模同比增長27.6%，達到2219億元。