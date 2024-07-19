娃哈哈總座 宗馥莉傳辭職

大陸食品飲料龍頭企業娃哈哈集團創辦人宗慶後今年初離世，最新網傳其獨生女宗馥莉辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，不再參與其經營管理。據財聯社報導，多位知情人士指出，宗馥莉請辭消息屬實，主要是關於股權問題。

網傳一封以宗馥莉署名「致娃哈哈集團全體員工的函」，指部分股東對其經營管理娃哈哈集團的合理性提出質疑，令她無法繼續履行管理職責。因此，決定自即日起辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，不再參與其經營管理。

宗慶後一九八七年創辦娃哈哈，總部在浙江杭州，為大陸知名食品飲料大廠。宗慶後今年二月廿五日因病辭世，即由獨生女宗馥莉出任娃哈哈法定代表人等職務。

從當時的股權結構看，娃哈哈集團第一大股東為杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司，持股占百分之四十六。該公司先後由上城區財政局、上城區國資委、上城區國有資本運營公司百分之百控制，為杭州上城區國資獨資。宗慶後本人持有娃哈哈集團百分之廿九點四股權，為第二大股東，娃哈哈職工持股會則持有剩餘百分之廿四點六股權。

財經網站「金融界」報導，宗馥莉在父親宗慶後去世後接手了父親名下多家公司，但是宗馥莉截至目前其並未接手杭州娃哈哈集團有限公司股權。